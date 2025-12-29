Manfredonia, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio

A Manfredonia torna la consueta ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di botti e materiale pirotecnico durante il periodo delle festività. Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto su tutto il territorio comunale dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Nel dettaglio, è vietato a chiunque utilizzare materiale esplodente, compresi artifici pirotecnici con effetti di scoppio, crepitio o fischio, oltre a petardi, botti, razzi e fuochi d’artificio. La misura mira a tutelare sicurezza pubblica, quiete urbana e benessere di persone e animali.

Sono previste alcune eccezioni. Il divieto non si applica agli spettacoli pirotecnici realizzati da operatori professionisti, purché regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente. È inoltre consentito, esclusivamente in aree private, l’uso di articoli pirotecnici a basso rischio e a ridotta rumorosità, nel pieno rispetto delle regole di vendita e utilizzo previste dalla legge.

Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste sanzioni severe. L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, il sequestro del materiale pirotecnico e l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni, comprese quelle previste dall’articolo 650 del Codice Penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Lo riporta ilsipontino.net.