Edizione n° 5930

BALLON D'ESSAI

AGNELLI // Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari
29 Dicembre 2025 - ore  09:14

CALEMBOUR

MENDICO // Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro”
29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio

BOTTI Manfredonia, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio

l provvedimento stabilisce il divieto assoluto su tutto il territorio comunale dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Manfredonia, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio

Botti di Capodanno - Fonte Immagine: ivg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

A Manfredonia torna la consueta ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di botti e materiale pirotecnico durante il periodo delle festività. Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto su tutto il territorio comunale dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Nel dettaglio, è vietato a chiunque utilizzare materiale esplodente, compresi artifici pirotecnici con effetti di scoppio, crepitio o fischio, oltre a petardi, botti, razzi e fuochi d’artificio. La misura mira a tutelare sicurezza pubblica, quiete urbana e benessere di persone e animali.

Sono previste alcune eccezioni. Il divieto non si applica agli spettacoli pirotecnici realizzati da operatori professionisti, purché regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente. È inoltre consentito, esclusivamente in aree private, l’uso di articoli pirotecnici a basso rischio e a ridotta rumorosità, nel pieno rispetto delle regole di vendita e utilizzo previste dalla legge.

Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste sanzioni severe. L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, il sequestro del materiale pirotecnico e l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni, comprese quelle previste dall’articolo 650 del Codice Penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Lo riporta ilsipontino.net.

2 commenti su "Manfredonia, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio"

  2. Voglio proprio vedere se rispettano anche gli altri anni era divieto e poi la sera del 31 botti sotto i portoni della gente sulle strade non si poteva camminare

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO