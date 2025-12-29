Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari

Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è scomparsa all’età di 100 anni nella sua residenza di Torrimpietra, alle porte di Roma. Figura riservata ma centrale nella storia della dinastia torinese, ha avuto un ruolo significativo sia nella vita istituzionale sia nella conservazione del patrimonio familiare, strettamente legato alle partecipazioni della galassia Agnelli-Elkann e ai dividendi generati da Exor.

Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole Agnelli apparteneva alla seconda generazione della famiglia industriale. Dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina ha avuto quattro figli, mentre dal secondo con Pio Teodorani Fabbri è nato Eduardo. Tra il 1960 e il 1970 è stata sindaca di Campello sul Clitunno, in Umbria, esperienza che l’ha vista impegnata direttamente nell’amministrazione pubblica. Per oltre quattordici anni, fino al 2018, ha inoltre presieduto la Fondazione Agnelli, sostenendo iniziative in ambito educativo, culturale e scientifico.

Il patrimonio di Maria Sole Agnelli è legato in modo diretto alla Giovanni Agnelli Bv, holding di diritto olandese che rappresenta la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann. La società detiene come unico asset la partecipazione di controllo in Exor, holding quotata che concentra gli interessi industriali e finanziari della dinastia. Dopo gli ultimi riassetti azionari, il ramo di Maria Sole Agnelli risulta secondo azionista della Giovanni Agnelli Bv, con una quota dell’11,2%.

Questa partecipazione consente di stimare i flussi di reddito derivanti dai dividendi. Nel 2023 la Giovanni Agnelli Bv ha incassato circa 55 milioni di euro da Exor, adottando una politica di distribuzione quasi integrale ai soci. Applicando la quota dell’11,2%, al ramo di Maria Sole Agnelli sono riconducibili circa 6,1 milioni di euro per l’esercizio 2022 e una cifra analoga per l’anno successivo. Nel 2024, a fronte di 108 milioni di euro di dividendi Exor, la quota potenzialmente attribuibile è stimabile in circa 6,7 milioni di euro, in caso di distribuzione totale. Si tratta di flussi periodici, indicativi della redditività della partecipazione, e non del valore complessivo del patrimonio.

Accanto alle attività finanziarie, un ruolo centrale era occupato dagli asset immobiliari, in particolare dalla Tenuta di Torrimpietra, storica proprietà agricola situata lungo la Via Aurelia, alle porte di Roma. La tenuta comprende un castello medievale ristrutturato e vasti terreni agricoli, ed è stata per anni la residenza principale di Maria Sole Agnelli. Oltre al valore economico legato all’attività agricola, la proprietà rappresenta un simbolo storico e identitario, divenuto uno degli asset più riconoscibili associati alla sua figura.

Lo riporta quifinanza.it.