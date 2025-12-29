Foggia e provincia: sole, nubi e venti moderati, massime intorno a 8-15°C

FOGGIA — 29 dicembre 2025. L’avvio del nuovo anno nel Gargano e in tutta la provincia di Foggia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche tipicamente invernali: tempo asciutto e in prevalenza stabile, con alternanza di sole e nuvole, venti talvolta moderati e temperature tra fresche e miti di giorno.

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto al mattino, con temperature massime intorno ai 12-13°C e minime notturne sui 4-5°C. Nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità, soprattutto sulle aree interne della Capitanata, con possibili deboli piogge isolate nella seconda parte della giornata. I venti soffieranno da moderati a sostenuti, soprattutto lungo le zone più esposte e costiere.

Mercoledì 31 dicembre (Capodanno)

Ultimo giorno dell’anno con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, temperature massime in calo fino a circa 8°C e minime basse attorno a 1–3°C nelle ore più fredde. I venti rimarranno presenti, soprattutto nelle valli e sulle colline del Gargano, portando un clima tipicamente invernale ma senza fenomeni significativi di maltempo.

Giovedì 1° gennaio 2026

Il primo giorno dell’anno vedrà tempo ancora stabile con sole velato, cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperature diurne ancora fredde ma in lieve risalita, con massime attorno ai 10°C e minime di poco superiori allo zero. Anche nei centri garganici più interni i valori si manterranno su livelli tipici dell’inverno, senza precipitazioni degne di nota.

Venerdì 2 gennaio

Le previsioni per il 2 gennaio indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con cielo da sereno a parzialmente nuvoloso e temperatura massima più alta, fino a circa 15°C nelle ore centrali. Le minime notturne si manterranno miti rispetto ai giorni precedenti, attorno ai 9°C. Sarà una giornata ideale per attività all’aperto, pur con clima tipico di gennaio.

Allerta venti: tra la serata di martedì 30 e mercoledì 31 è previsto un allarme giallo per vento forte in Puglia, con possibili disagi minori sulle coste e nelle zone esposte, quindi è consigliato seguire gli aggiornamenti ufficiali.