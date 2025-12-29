Miracolo di Natale: due fratelli diventano papà il 25 dicembre

Un Natale da ricordare per sempre per la famiglia Giustozzi. Danilo e Luca, fratelli, sono diventati papà il 25 dicembre, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Sara e Amelia, nate entrambe nel giorno simbolo della famiglia, hanno trasformato la festa in un evento unico e carico di emozione, un piccolo miracolo natalizio che ha commosso tutti.

La prima a nascere è stata Sara, venuta alla luce all’1.30 della notte di Natale all’ospedale di Macerata. Figlia di Danilo Giustozzi, 37 anni, ingegnere, e di Giulia Rosettani, 38 anni, medico, pesava 3 chili e 300 grammi ed è la seconda figlia della coppia. Un parto naturale che ha aperto una giornata già speciale, destinata a diventare indimenticabile.

Poche ore dopo, alle 16.45, all’ospedale di Civitanova, è nata Amelia, anche lei del peso di 3 chili e 300 grammi. È la prima figlia di Luca Giustozzi, 33 anni, impegnato nell’oratorio salesiano di Civitanova, e di Beatrice Ciccioli, 30 anni, segretaria in uno studio di ingegneria. Un arrivo inatteso, anticipato rispetto alle previsioni, che ha completato un Natale dal significato straordinario.

Le due gravidanze avevano tempi diversi e nulla lasciava presagire una coincidenza simile. Sara era attesa a metà dicembre, Amelia verso la fine del mese. E invece, nel giro di poche ore, la famiglia si è ritrovata a festeggiare due nascite nello stesso giorno, rafforzando un legame già profondissimo.

L’annuncio, nove mesi prima, era arrivato quasi per gioco, durante una cena tra le due coppie. A svelare la sorpresa era stato prima Danilo, seguito subito dopo da Beatrice. Da quel momento, in famiglia, una battuta aveva iniziato a circolare: «Nasceranno insieme». A ripeterlo con più convinzione era stato il nonno, che alla fine ci aveva visto giusto.

Oggi in casa Giustozzi si parla già di “cugine gemelle”. Un Natale irripetibile, fatto di coincidenze, affetto e vita che nasce. Diventare padre è sempre un’emozione enorme, ma farlo lo stesso giorno di tuo fratello, e per di più il 25 dicembre, è qualcosa destinato a restare nel cuore per sempre.

Lo riporta leggo.it.