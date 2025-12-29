Opere pubbliche 2026-2028, Vieste pianifica il triennio: “Ora priorità ai cantieri già avviati”

VIESTE – Il Consiglio comunale ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2026–2028, documento che – secondo l’amministrazione – mette nero su bianco risultati raggiunti, cantieri in corso e priorità del prossimo triennio.

A illustrare l’impianto è stata l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Mariella Pecorelli, che ha indicato nel 2026 l’anno della “fase due”: completare e portare a regime le opere già avviate.

Nel centro storico sono stati richiamati gli interventi sulle scalinate di via Celestino V, via Barbacane e via Alessandro III (circa 800mila euro), oltre ai lavori su via Diaz e via dei Mille (170mila euro), per un investimento complessivo vicino a 970mila euro. In fase di completamento anche manutenzioni straordinarie su strade interne ed esterne (416mila euro) e la chiusura del pacchetto di interventi nel Borgo Ottocentesco, con l’ultimo tratto di via Chirurgo Dell’Erba.

Ampio spazio alle scuole: sostituzione infissi e ralamping alla primaria “Gaetano delli Santi”, infissi al Palazzo municipale (compreso il piano destinato alla primaria “Rodari”), nuova mensa scolastica con demolizione della scuola Manzoni (finanziamento PNRR), ripresa dei lavori alla scuola “Fasanella” nonostante le difficoltà legate a reperti archeologici, e completamento delle aree esterne della Dante Alighieri con un nuovo campo da basket. Tra gli interventi rivendicati, anche l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale.

Sul fronte spazi pubblici, l’amministrazione cita la realizzazione del playground, l’inaugurazione della Community Library e la riqualificazione dell’illuminazione sul Lungomare Europa. Nel bilancio 2026 è prevista inoltre una grande struttura multigioco nei giardini di via Giovanni XXIII, ispirata ai trabucchi, con l’obiettivo di attrezzare progressivamente i quartieri con aree gioco sicure. Indicate anche opere “imminenti” come la riqualificazione dei giardini di via Venezia (190mila euro) e l’area verde al molo di ponente in ambito portuale (439mila euro).

Viabilità e sicurezza: con un finanziamento regionale di 775mila euro sono state sistemate alcune strade rurali (tra cui Molinella, Piano Piccolo, Mandrione e Cerasa), mentre tra gli appalti figurano manutenzioni dei marciapiedi (circa 536mila euro tra 2025 e 2026) e l’ampliamento della caserma dei Carabinieri (755mila euro). Nel programma triennale compaiono anche interventi di maggiore portata in attesa di finanziamento o autorizzazioni: restauro del Castello Svevo (3,373 milioni), riqualificazione area del Museo Archeologico Petrone (1,338 milioni), valorizzazione ex depuratore di San Francesco (3,36 milioni), parcheggio della Salara (1,15 milioni), recupero dell’ex Mattatoio (1,989 milioni) e ulteriori interventi di pubblica illuminazione in centro e area portuale.