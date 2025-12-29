A tre mesi dalla morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che l’11 settembre si è tolto la vita nella sua abitazione di Santi Cosma e Damiano, la rabbia della famiglia resta fortissima. A riaccenderla è la relazione ispettiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che mette in luce omissioni e incongruenze all’interno dell’istituto Pacinotti, frequentato dal giovane. Dal documento emergono tre procedimenti disciplinari richiesti nei confronti della dirigente scolastica, della vicepreside e della responsabile di plesso.

Il padre, Giuseppe Mendico, attacca senza mezzi termini il corpo docente. «Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde», afferma, sostenendo che la relazione confermi ciò che la famiglia denuncia fin dall’inizio. «Quello che io e mia moglie abbiamo sempre raccontato oggi è scritto nero su bianco dagli ispettori. Ma non era una classe ‘quasi aggressiva’: era aggressiva. Mio figlio è stato sbattuto al muro. Questo, cos’è se non aggressività?».

La famiglia aveva segnalato da tempo episodi di bullismo, con prese in giro ripetute e atteggiamenti ostili nei confronti di Paolo. Secondo gli ispettori, tuttavia, la scuola non avrebbe attivato tempestivamente i protocolli previsti, pur non riscontrando una ripetitività sistematica degli episodi. Una valutazione che il padre respinge con decisione: «Le continue prese in giro e l’aggressione in classe allora cosa sono?».

Dalla relazione emergerebbero inoltre dichiarazioni non veritiere rese da alcune insegnanti. Giuseppe Mendico annuncia battaglia: «Quereleremo chi non dice la verità, se necessario anche il rappresentante di classe». Al centro delle indagini ci sono anche le chat tra studenti, già acquisite agli atti. Per il padre, quei messaggi sono decisivi: «Dimostrano che il clima in classe era noto. Come potevano non sapere? In quelle chat si parla dell’episodio in cui Paolo è stato sbattuto al muro. Quelle conversazioni inchioderanno le insegnanti».

Il rapporto con la scuola, racconta, è sempre stato difficile. «Non ho mai avuto un confronto diretto con la dirigente. L’ho vista solo dopo un’intervista. Avrebbe dovuto ammettere gli errori, invece continua a negare. Ho parlato sempre e solo con la vicepreside». Proprio quest’ultima, però, secondo la relazione avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di episodi di vessazione, una versione che il padre contesta ricordando telefonate e segnalazioni: «È strano che finisca tra i procedimenti disciplinari se davvero non sapeva nulla. Hanno sequestrato i telefoni anche alle docenti».

Sul piano umano, il dolore resta lacerante. «Il Natale non esiste più», dice il padre. «Il 26 dicembre era il compleanno di Paolo. Non serve spiegare come abbiamo vissuto quel giorno». Ora la famiglia attende gli esiti dei procedimenti interni e delle indagini giudiziarie, con un obiettivo chiaro: fare piena luce sulle responsabilità e ottenere giustizia per Paolo.

Lo riporta leggo.it.