FOGGIA – Il Policlinico di Foggia si prepara ad attivare gare-ponte per garantire la continuità di una serie di servizi essenziali, in vista della scadenza del 31 dicembre 2025 degli incarichi attualmente affidati a ditte esterne. Lo rende noto la direzione generale dell’ospedale, che intende così evitare interruzioni nell’erogazione di attività considerate strategiche per il funzionamento quotidiano della struttura.

Le procedure riguarderanno pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, ausiliariato e trasporto pazienti, servizio CUP, portierato e manutenzione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili.

La scelta arriva dopo il “no” della Corte dei Conti (sezione regionale di controllo della Puglia) all’operazione che avrebbe portato il Policlinico a entrare nella compagine della Sanitaservice Asl Foggia, società in house che già opera per molte realtà sanitarie regionali. Il Policlinico aveva manifestato interesse aderendo all’aumento di capitale, con una quota pari al 13% del capitale sociale post-aumento.

Nel parere richiesto dallo stesso Policlinico, la magistratura contabile evidenzia la mancanza di una chiara definizione statutaria o parasociale degli organi di coordinamento, elemento che – secondo la Corte – non consente di verificare se l’ente, pur detenendo il 13%, possa esercitare reali prerogative di co-gestione o se l’operazione si riduca a un investimento finanziario “passivo”, non consentito per le finalità indicate.

Il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone sottolinea però che il parere “conferma il percorso” già tracciato: l’ingresso in Sanitaservice richiederebbe prima la modifica dell’assetto regolatorio e statutario delle Sanitaservice in Puglia, richiesta che – spiega – sarebbe già stata inoltrata agli uffici regionali competenti.

«Andremo pertanto avanti con il piano così stabilito», aggiunge Pasqualone, annunciando l’avvio di un’interlocuzione con la Regione per valutare un’interpretazione evolutiva delle linee guida regionali che oggi individuano l’unipersonalità delle società in house Sanitaservice, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti. Nel frattempo, per evitare vuoti operativi a ridosso della scadenza di fine anno, la strada scelta è quella delle gare-ponte: un passaggio che punta a “mettere in sicurezza” i servizi e assicurare la continuità assistenziale e organizzativa del Policlinico.