La CNA Foggia comunica che, a seguito di una formale richiesta avanzata dall’associazione, il Comune di Foggia ha concesso la proroga della campagna 2024/2025 per il controllo delle caldaie (bollino), fissando la nuova scadenza al 31 gennaio 2026.

Un risultato significativo, frutto dell’impegno costante della CNA Foggia e, in particolare, dell’azione portata avanti dal responsabile del settore termoidraulica CNA, Michele Carella, che si è fatto promotore delle istanze degli operatori e degli utenti del territorio.

La proroga rappresenta un intervento concreto a tutela di cittadini e imprese: molti utenti, infatti, avrebbero rischiato di trovarsi senza revisione della caldaia e di incorrere in sanzioni particolarmente onerose, nonostante le difficoltà operative riscontrate nel corso della campagna.

Ancora una volta, l’azione del Sindacato Termoidraulici CNA si dimostra efficace e vicina alle reali esigenze del territorio, ottenendo un risultato positivo che garantisce maggiore tempo, chiarezza e serenità sia agli operatori del settore sia ai cittadini.

CNA Foggia conferma il proprio impegno nel rappresentare e tutelare le imprese, continuando a dialogare con le istituzioni per soluzioni concrete e condivise.