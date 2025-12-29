Nuovo Consiglio regionale pugliese: al momento, sarebbero dieci i consiglieri regionali eletti in provincia di Foggia, sei nella maggioranza di centrosinistra che sostiene il neo presidente Antonio Decaro e quattro tra le fila dell’opposizione di centrodestra. Un dato che assegna al territorio dauno un ruolo centrale nella prossima legislatura.

L’insediamento, però, non sarà immediato. Slitta infatti al 2026 la proclamazione ufficiale degli eletti: l’ufficializzazione di Decaro, eletto alle urne del 24 novembre, potrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio, mentre per la proclamazione dei 50 consiglieri regionali si ipotizza la settimana successiva. L’obiettivo di chiudere l’iter entro il 31 dicembre appare ormai improbabile.

Alla base del ritardo — come già accaduto anche in passato — ci sarebbero errori o inesattezze emerse durante lo spoglio in alcune sezioni, che hanno reso necessarie ulteriori verifiche. La procedura di controllo e certificazione da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi dovrebbe concludersi tra stasera e domani: l’ultima sezione chiamata a completare il lavoro è quella di Lecce. Terminata questa fase, il controllo definitivo dei dati e l’assegnazione dei seggi passeranno all’Ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello di Bari, che punta a completare le procedure nel più breve tempo possibile.

A un mese e cinque giorni dal voto, dunque, la Puglia resta l’ultima regione ad attendere l’insediamento di governatore e consiglieri: Campania e Veneto, andate al voto il 23 e 24 novembre come la Puglia, hanno già da tempo presidenti operativi.

I dieci eletti in Capitanata: sei in maggioranza, quattro all’opposizione. Dati al momento ufficiali

I sei eletti del centrosinistra

Il candidato più votato non solo in Capitanata ma in tutta la Puglia è Raffaele Piemontese. L’avvocato, alla terza elezione consecutiva, ha raccolto 30.273 preferenze, oltre la metà dei voti complessivi del Partito Democratico. Già vicepresidente regionale ed ex assessore alla Sanità, ha ottenuto 7.642 voti a Foggia e 3.276 a Monte Sant’Angelo. Il PD si conferma primo partito con 53.311 voti (27,74%), in crescita rispetto a cinque anni fa nonostante l’affluenza in calo.

Con lui entra per la prima volta in Consiglio regionale Rossella Falcone, ex assessore al Turismo di Vieste, eletta con 10.615 voti: nella sua città ha raccolto 1.538 preferenze.

Tra i banchi dell’assemblea regionale siederà anche Graziamaria Starace, già assessora nella giunta guidata da Giuseppe Nobiletti. Decisivo il contributo di Vieste, dove ha ottenuto 2.338 voti, mentre gli altri consensi sono arrivati dai restanti 61 comuni della provincia.

Nella lista Decaro Presidente è stato eletto anche Giulio Scapato, avvocato e riferimento dei Socialisti di Foggia, con 3.929 preferenze, oltre la metà delle quali raccolte nel capoluogo.

Rientra in Consiglio regionale Antonio Tutolo, che torna a Bari forte di oltre 10mila voti, di cui 6.095 nella sua Lucera, in netta crescita rispetto alla precedente tornata elettorale.

Per il Movimento 5 Stelle è stata eletta Rosa Barone, alla terza legislatura consecutiva: ha ottenuto 4.317 preferenze, 2.351 delle quali nella sua città. In passato ha ricoperto anche un ruolo nella giunta Emiliano.

I quattro eletti del centrodestra

All’opposizione del governo regionale siedono quattro consiglieri del centrodestra: due di Fratelli d’Italia, uno di Forza Italia e uno della Lega.

Il volto nuovo è Nicola Gatta, ex sindaco di Candela ed ex presidente della Provincia di Foggia: capolista di Fratelli d’Italia, ha superato la soglia dei 10mila voti in provincia, con 869 preferenze nella sua città.

Rieletto per la quinta volta consecutiva è Giannicola De Leonardis, storico esponente meloniano: solo la città di Foggia gli ha garantito 2.499 voti, circa un terzo del totale.

Conferma il seggio Paolo Dell’Erba, coordinatore provinciale di Forza Italia: ha raccolto 5.510 preferenze, con un forte consenso ad Apricena (2.328 voti). Chiude l’elenco Napoleone Cera, rieletto per la terza volta con la Lega: ha ottenuto 4.885 voti, di cui 1.087 a San Marco in Lamis, superando il consigliere uscente Joseph Splendido.

Così almeno con i dati finora emersi. Si attende l’ufficialità.