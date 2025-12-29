Edizione n° 5930

29 Dicembre 2025 - ore  09:14

29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Sperimentazione isole ecologiche nei Comparti: le criticità evidenziate dai residenti. Focus

COMPARTI MANFREDONIA Sperimentazione isole ecologiche nei Comparti: le criticità evidenziate dai residenti. Focus

La fase di avvio della raccolta differenziata tramite isole ecologiche informatizzate nei comparti CA1, CA2 e CA4 di Manfredonia finisce sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini

Sperimentazione isole ecologiche nei Comparti: le criticità evidenziate dai residenti

Sperimentazione isole ecologiche nei Comparti: le criticità evidenziate dai residenti - combo SQ

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – La fase di avvio della raccolta differenziata tramite isole ecologiche informatizzate nei comparti CA1, CA2 e CA4 di Manfredonia finisce sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini.

Un nutrito gruppo di residenti, dopo aver raccolto e analizzato sistematicamente i dati sui primi giorni di sperimentazione, ha inviato una PEC dettagliata ai vertici di ASE S.p.A., al Sindaco e agli uffici comunali competenti.

Dalla relazione inviata emergono diverse criticità che, secondo gli utenti, rischiano di compromettere l’efficienza del servizio e la stessa collaborazione della cittadinanza.

Il problema più sentito riguarda l’inadeguatezza delle fasce orarie: la limitazione ai soli turni mattutini penalizza fortemente i lavoratori e le famiglie con figli in età scolare, rendendo il conferimento dei rifiuti un’operazione complessa e poco flessibile. I residenti chiedono a gran voce un’estensione pomeridiana e serale, suggerendo una finestra utile almeno fino alle 22:00, oltre alla necessità di poter usufruire del servizio anche la domenica.

Sul piano tecnico, le segnalazioni evidenziano malfunzionamenti hardware ricorrenti, con sportelli che non si aprono e sensori che non riconoscono i badge. Le aperture per il carico dei rifiuti sono giudicate troppo strette, impedendo lo svuotamento diretto dei mastelli e costringendo gli utenti a travasare i rifiuti manualmente, con evidenti disagi igienici.

Non mancano preoccupazioni sulla logistica: molti contenitori risultano saturi dopo poche ore,, portando al timore di abbandono dei rifiuti all’esterno delle isole, a causa dell’impossibilità di conferimento. Inoltre, la localizzazione di alcune postazioni è ritenuta troppo lontana dalle abitazioni degli utenti e finanche pericolosa per la sicurezza stradale.

In attesa di interventi strutturali, i residenti avanzano proposte precise: il ripristino temporaneo del regime misto con il “porta a porta”, lo svuotamento immediato dei bidoni colmi e la piena interattività dei badge su tutte le isole del territorio. La comunità attende ora risposte concrete dalle istituzioni.

2 commenti su "Sperimentazione isole ecologiche nei Comparti: le criticità evidenziate dai residenti. Focus"

  1. Che vergogna, ma si raccomandare l’Asl, stiamo in mano a a un’incapace che non sa né leggere né scrive e poi sapete a chi mi riferisco, ma come cacchio dobbiamo fare questo è un paese veramente che c’è da ridere uno che ha la quinta elementare e poi la terza media serale deve gestire l’asse di Manfredonia, ma vi rendete conto

Lascia un commento

