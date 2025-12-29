Edizione n° 5930

29 Dicembre 2025 - ore  09:14

29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Stabilizzazioni in Amiu Puglia a Foggia: 24 dipendenti ottengono il contratto a tempo indeterminato

AMIU PUGLIA Stabilizzazioni in Amiu Puglia a Foggia: 24 dipendenti ottengono il contratto a tempo indeterminato

Dal 1° gennaio 2026, 69 dipendenti dell’azienda vedranno trasformato il proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in attuazione di una recente delibera del Consiglio di Amministrazione.

Scandalo Amiu Puglia: aperto un fascicolo bis su presunta indotta emergenza rifiuti a Foggia

fonte Immagine: La Gazzetta del Mezzogiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — 29 dicembre 2025. Buone notizie per i lavoratori di Amiu Puglia. Dal 1° gennaio 2026, 69 dipendenti dell’azienda vedranno trasformato il proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in attuazione di una recente delibera del Consiglio di Amministrazione.

La firma dei contratti è avvenuta nella mattinata di oggi, 29 dicembre, durante una cerimonia congiunta che ha coinvolto le unità operative di Bari e Foggia. Nel dettaglio, le stabilizzazioni riguardano 45 lavoratori a Bari — 31 operatori J e 14 autisti — e 24 a Foggia, di cui 15 operatori J e 9 autisti.

Tutti i dipendenti stabilizzati sono stati selezionati attingendo alle graduatorie delle prove concorsuali svolte dall’azienda tra il 2021 e il 2022, confermando il percorso di valorizzazione delle competenze interne avviato da Amiu Puglia negli ultimi anni.

Nel corso del 2025, per l’unità operativa di Bari sono state effettuate 117 assunzioni complessive tra operatori e autisti, comprese 12 trasformazioni a tempo indeterminato. A Foggia, invece, le assunzioni sono state 26, con 8 trasformazioni contrattuali di lavoratori già in servizio.

«Il nuovo anno si apre con una buona notizia per quasi settanta dipendenti, per le loro famiglie e per tutta la nostra azienda», ha commentato la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro. «L’impegno, la dedizione e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori sono stati premiati. Anche per Amiu Puglia si tratta di un risultato importante, che si inserisce nel piano di assunzioni che stiamo portando avanti da tempo».

Lo sguardo è ora rivolto al futuro. «Il 2026 — ha concluso Lomoro — sarà un anno ricco di sfide e di nuovi traguardi per Bari e Foggia. In accordo con le Amministrazioni comunali, abbiamo programmato una serie di interventi con l’obiettivo di garantire pulizia, decoro urbano e una raccolta differenziata sempre più efficiente».

Lo riporta foggiatoday.it. (foto all’interno del testo, foggiatoday.it).

