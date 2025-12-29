Trent’anni dopo, come se fosse ieri: classe del ’95, quinta E del liceo scientifico, si ritrova a cena - IMMAGINE TO SQ

Trent’anni possono cambiare una vita intera. Possono riempirla di carriere, trasferimenti, successi, famiglie, figli, responsabilità. Eppure, a volte, basta una notifica sul telefono per cancellare il tempo che è passato.

È quello che è successo agli ex studenti del liceo scientifico Galileo Galilei, diplomati nel 1995, che ieri sera si sono ritrovati a cena per celebrare un’amicizia rimasta intatta nonostante tre decenni di distanza.

Tutto è cominciato con la creazione di una chat di classe: un’idea semplice che si è trasformata in una piccola impresa. Ritrovare tutti non è stato facile. Alcuni compagni sembravano scomparsi nel nulla, altri avevano cambiato città o addirittura nazione. Tra messaggi inoltrati, telefonate improbabili e scherzose “poste in gioco” per chi riusciva a rintracciare gli introvabili, la perseveranza ha avuto la meglio sulle difficoltà. E, uno alla volta, anche i compagni più sfuggenti sono riapparsi.

Già nella chat, però, è accaduto qualcosa di magico e sorprendente: il linguaggio, le battute, le prese in giro erano le stesse di allora. Non manager, insegnanti, ingegneri, infermieri o imprenditori affermati, ma semplicemente i ragazzi del liceo, alle prese con aneddoti indimenticabili, esperienze di vita e sogni ancora tutti da scrivere.

Spesso le conversazioni si sono protratte fino a notte fonda, in un susseguirsi di battute e risate. Il ritrovarsi è iniziato proprio da queste centinaia di messaggi, che hanno fatto riscoprire personalità un tempo timide e silenziose, oggi vive e interessanti, o che hanno semplicemente riportato alla luce legami indissolubili. La chat è stata definita da molti “terapeutica”: rileggere, a distanza di anni, peculiarità e fragilità di ciascuno, in modo semplice e spontaneo, è stato quasi liberatorio.

La cena è stata il naturale coronamento di questo ritorno al passato. Attorno allo stesso tavolo si sono seduti ex compagni oggi sparsi ovunque, insieme a chi ha attraversato mezza Europa pur di esserci: una compagna rientrata appositamente da Bruxelles e un’altra da Londra, a testimonianza di quanto fosse forte il desiderio di non mancare all’appuntamento.

Le storie si sono intrecciate tra un piatto e un brindisi: carriere costruite con impegno, strade diverse imboccate dopo la maturità, successi e difficoltà affrontate lontano dai banchi di scuola. Ma il bello è stato scoprire che, sotto gli abiti eleganti e le vite “da adulti”, c’erano ancora gli stessi sguardi, le stesse risate, la stessa complicità.

Per una sera, il tempo si è fermato. E la quinta E del Galileo Galilei del 1995 è tornata a vivere: non tra i corridoi e le aule, ma in una sala piena di ricordi, affetto e una promessa condivisa — quella di non aspettare altri trent’anni per ritrovarsi di nuovo.