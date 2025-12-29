Ufficiale. Signorini sospende gli impegni con Mediaset: "Campagna calunniosa e diffamatoria"

Alfonso Signorini sospende cautelativamente ogni impegno editoriale in corso con Mediaset. La decisione, comunicata dai suoi nuovi legali in sede civile e penale, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, arriva – spiegano – per “fronteggiare gravissime condotte illecite” e soprattutto per arginare il “capillare riverbero” che tali contenuti avrebbero trovato “su alcuni disinvolti media”. Al centro, secondo la nota degli avvocati, ci sarebbe una “campagna calunniosa e diffamatoria” che avrebbe come obiettivo quello di “distruggere” l’onorabilità del giornalista, autore e conduttore.

Nel documento diffuso dai difensori si sottolinea il profilo professionale di Signorini, descritto come un professionista che “ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera”. Proprio per tutelare sé stesso e le persone coinvolte nella vicenda, spiegano, il conduttore avrebbe scelto di interrompere temporaneamente le attività editoriali legate al gruppo. La sospensione viene definita “in via cautelativa”, a indicare un passo prudenziale in una fase che, a quanto emerge, si preannuncia anche giudiziaria.

La nota dei legali alza ulteriormente i toni indicando che sarebbe “noto il principale responsabile” dell’“aggressione” mediatica. Un soggetto che – si legge – “nonostante le precedenti condanne penali” vorrebbe oggi “assumere le vesti di giudice e pubblico ministero”, imponendo “proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di Giustizia”. Parole pesanti, che aprono uno scenario di forte conflittualità e preannunciano iniziative legali su più fronti. Secondo Missaglia e Aiello, la ricostruzione diffusa a danno del conduttore sarebbe “destituita di ogni prova o verità”. Per questo, annunciano, agiranno “in ogni sede” affinché la condotta venga interrotta e affinché vengano identificati “tutti i concorrenti e beneficiari” di quello che definiscono un “crimine”, includendo anche chi “ne favorisce la prosecuzione” traendo, sostengono, “utilità, pubblicità o ricavi” dalle attività contestate.

Non solo. I legali annunciano azioni “senza indugio” anche contro soggetti terzi che, a loro avviso, amplificherebbero la diffusione dei contenuti: “sponsor, motori di ricerca, siti e canali web”. Chi “offre vetrina e affari di tal fatta”, proseguono, anteporrebbe “interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata”. Una presa di posizione che amplia la partita ben oltre il piano mediatico, chiamando in causa anche piattaforme e circuiti pubblicitari ritenuti corresponsabili: “Anche costoro – concludono – sono i veri co-autori del crimine e dunque responsabili del danno ingiusto che in questo momento il dott. Alfonso Signorini sta subendo”.

A stretto giro è arrivata la replica di Mediaset. In una nota, l’azienda “accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale”, richiamando “l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”. Il gruppo di Cologno Monzese assicura che agirà “con determinazione in tutte le sedi” sulla base “esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati” per contrastare la diffusione di “contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose”, a tutela “del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi”.

Mediaset ribadisce inoltre il proprio posizionamento: in quanto parte di “un primario gruppo europeo quotato”, sottolinea di avere il dovere di tutelare “l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali” e la propria reputazione “nei confronti del mercato e del pubblico”. Nella stessa nota, l’azienda richiama infine il proprio Codice Etico: “chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza”, principi che – viene precisato – “vengono applicati senza eccezioni”. Sono “in corso tutti gli accertamenti e verifiche” necessari a garantirne il rispetto.

La vicenda, dunque, si muove su un doppio binario: da un lato la scelta di Signorini di fare un passo indietro temporaneo, dall’altro l’annuncio di una strategia legale ampia e la volontà di Mediaset di procedere con verifiche interne e azioni di tutela. Sullo sfondo resta la natura delle accuse e la dinamica della “campagna” denunciata dai legali: aspetti che, con ogni probabilità, saranno oggetto di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

