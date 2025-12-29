Nelle fertili campagne del Foggiano, a Orta Nova, prende forma una storia di accoglienza, solidarietà e speranza. In questo vivace centro agricolo, caratterizzato da una popolazione mediamente anziana e da una significativa presenza di cittadini stranieri, don Donato Allegretti, insieme a un gruppo di volontari, opera quotidianamente perché tutti possano sentirsi accolti e rispettati, promuovendo una convivenza multietnica capace di valorizzare le differenze.

Siamo nel cuore del Tavoliere delle Puglie, a 25 chilometri da Foggia, nella diocesi di Cerignola–Ascoli Satriano. Qui don Donato, 54 anni, da sette anni guida la parrocchia Beata Vergine Maria Addolorata e coordina la Caritas parrocchiale, impegnata ogni giorno nel rispondere ai bisogni del territorio e di numerosi immigrati, presenti sia in città sia nelle campagne, spesso costretti a vivere in condizioni di forte disagio.

Affiancato da una dozzina di volontari, il sacerdote si occupa anche della gestione della mensa Caritas, recentemente ristrutturata su impulso del vescovo mons. Fabio Ciollaro grazie a un contributo dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica destinati alla diocesi di Cerignola–Ascoli Satriano.

A coordinare la cucina c’è Nonna Brigida, ottantenne energica e sorridente, affiancata da Maria, Filomena e Antonietta, impegnate nella spesa e nell’organizzazione. Alfonso, Michele e Natale completano una squadra affiatata, supportata anche da volontari delle altre tre parrocchie di Orta Nova, in grado di garantire fino a 115 pasti al giorno nei periodi di maggiore affluenza. Oltre ai pasti caldi, la Caritas provvede alla distribuzione di pacchi viveri, offrendo un sostegno concreto alle famiglie più fragili. Un impegno reso possibile dalla sinergia della Caritas interparrocchiale, che coordina le risorse delle comunità parrocchiali cittadine.

«Come Caritas parrocchiale siamo anche centro di ascolto, di accompagnamento sanitario e di orientamento amministrativo – spiega don Donato a unitineldono.it, docente di antropologia teologica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia – soprattutto per le persone straniere: rumeni, bulgari, tunisini, polacchi, oltre a cittadini italiani in difficoltà».

«È inoltre disponibile un dormitorio di emergenza per i senza tetto – aggiunge Vincenzo, responsabile del servizio – e un primo punto di accoglienza con docce. In un territorio a vocazione agricola non manca la generosità di produttori e commercianti di ortofrutta, così come di caseifici, panifici e pasticcerie. Rispettiamo le tradizioni alimentari legate alla fede religiosa di ciascuno; nel post-Covid, tuttavia, è rimasto negli utenti un certo pudore che li porta a preferire il ritiro del sacchetto viveri piuttosto che la condivisione della mensa».

L’inclusione sociale passa anche dall’istruzione. Grazie all’impegno di Luigia, 75 anni, e del marito Pasquale, 80, referenti dell’associazione Maestri per sempre, nei locali dell’oratorio San Filippo Neri è stato avviato un corso di alfabetizzazione primaria per adulti stranieri fuori dall’obbligo scolastico.

«È un’iniziativa della nostra parrocchia – racconta Luigia – fortemente voluta da don Donato, che ci ha accolto nel 2013. I volontari delle Misericordie garantiscono due volte a settimana, dalle 18 alle 20, il servizio di baby-sitting per i figli degli iscritti. Il 70% dei partecipanti sono donne, perlopiù marocchine e tunisine. Tra loro ci sono anche persone con un alto livello di istruzione. Gli uomini sono spesso lavoratori agricoli, le donne badanti. Li prepariamo agli esami previsti dalla Questura. Molti parlano fino a quattro lingue e, perché no, imparano anche il dialetto ortese».

La rete solidale di Orta Nova si estende anche attraverso la cooperativa Social Service, attiva dal 2003 nel supporto alle persone svantaggiate. Un’équipe di professionisti offre servizi di assistenza domiciliare ed educativa, oltre ad attività ricreative e culturali per favorire l’inclusione sociale.

«È fondamentale promuovere percorsi virtuosi di convivenza multietnica – conclude don Donato –. Vogliamo aiutare le persone a trovare un senso nella propria esistenza e a sentirsi parte integrante del nostro territorio».

Questa è una delle tante storie di accoglienza e solidarietà portate avanti quotidianamente da sacerdoti e comunità locali. Lo racconta anche la nuova campagna istituzionale della Conferenza Episcopale Italiana, dal claim “Chiesa cattolica italiana. Nelle nostre vite, ogni giorno”, che mostra una Chiesa presente nella quotidianità con gesti concreti di vicinanza, ascolto e speranza.