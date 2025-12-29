Via Lucera, prima la paura del crollo poi l’assalto dei ladri. Patano a SQ: “Vigilanza attiva, interventi per la coppia in difficoltà”

FOGGIA – Prima la paura, poi lo sgombero, infine l’onta degli sciacalli. Nel giro di poche ore la palazzina di via Lucera a Foggia – il fabbricato situato tra via Lucera (civici 65–81) e via Concetto Marchesi 28 – è diventata il simbolo di un’emergenza gestita tra sicurezza strutturale e tensione dei residenti, culminata con un furto in uno degli appartamenti evacuati.

Una vicenda complessa che l’Amministrazione comunale segue con attenzione – come confermato dalla sindaca Maria Aida Episcopo: “Il Comune c’è” – e che l’assessora comunale Daniela Patano definisce senza giri di parole: «Il problema è serio».

«Nella notte appena trascorsa – spiega l’assessora – sono stati effettuati regolari giri di controllo da parte della Polizia Locale in servizio notturno». Parallelamente, il Comune di Foggia ha attivato un sistema di vigilanza privata per garantire la sicurezza delle aree interessate, già transennate e presidiate. Un dispositivo che, sottolinea Patano, è «affiancato anche da passaggi di altre forze dell’ordine».

La situazione del fabbricato di via Lucera è emersa dopo la segnalazione di scricchiolii e crepe all’interno dello stabile. I sopralluoghi effettuati da Polizia Locale e Vigili del Fuoco hanno confermato la necessità di intervenire con urgenza.

Il Comune ha quindi disposto uno sgombero immediato e precauzionale: 12 famiglie e sette attività commerciali sono state evacuate. I residenti hanno quasi tutti trovato una sistemazione autonoma, mentre l’area è stata interdetta per consentire le verifiche tecniche.

«Il muro è letteralmente crepato – ribadisce l’assessora Patano a StatoQuotidiano.it – e la situazione va trattata con la massima prudenza». L’amministratore di condominio, aggiunge l’assessora, «si è messo a disposizione sin da subito».

Accanto all’emergenza strutturale emerge anche quella umana. Tra le famiglie coinvolte ci sono due persone in condizioni di particolare fragilità, una delle quali con un neonato di sei mesi.

«Al momento non ci sono criticità gravi – spiega Patano – ma i servizi sociali stanno valutando attentamente la situazione per intervenire in caso di necessità».

Quando l’attenzione era tutta rivolta alla sicurezza, è arrivata la beffa. Nella notte successiva allo sgombero, ignoti si sono introdotti in uno degli appartamenti evacuati. Il bottino è pesante: elettrodomestici, televisori e oggetti di valore, oltre a danni agli arredi e a una stampante 3D. Un colpo che ha scatenato rabbia e indignazione tra i residenti. «Ci avevano promesso la sorveglianza», è l’accusa che rimbalza tra le famiglie.

Sul fronte tecnico, l’assessora Patano chiarisce un punto fondamentale: «Si tratta di un edificio privato. I lavori e le perizie sono di competenza della proprietà, attraverso il proprio tecnico incaricato».

Nella mattinata successiva allo sgombero è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali, prima di valutare un eventuale rientro delle famiglie. Ma l’assessora è netta: «Il problema resta serio e va seguito con attenzione».

Al momento, naturalmente, fornire una tempistica per il rientro delle famiglie non è possibile.

VIDEO FOTOGALLERY ENZO MAIZZI