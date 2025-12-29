Edizione n° 5930

29 Dicembre 2025

29 Dicembre 2025

Home // Manfredonia // Vieste approva il Bilancio 2026: tariffe TARI invariate e più agevolazioni per i nuclei fragili

BILANCIO VIESTE Vieste approva il Bilancio 2026: tariffe TARI invariate e più agevolazioni per i nuclei fragili

Conti “solidi”, più servizi e una manovra che punta a maggiore equità

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

VIESTE – Conti “solidi”, più servizi e una manovra che punta a maggiore equità. È la linea tracciata dal sindaco Giuseppe Nobiletti presentando il Bilancio di previsione 2026, definito il risultato di un percorso che negli ultimi anni avrebbe reso il Comune “più vicino alle persone” e capace di trasformare le risorse in servizi e investimenti. Tra i punti evidenziati, la scelta di mantenere invariate le tariffe TARI anche per il 2026, nonostante l’aumento dei costi legati al lavoro e l’andamento del mercato delle frazioni riciclabili. Una decisione resa possibile – spiega l’amministrazione – dal rafforzamento dell’attività di accertamento che dal 2016 avrebbe ampliato la base imponibile: “pagare tutti per pagare meno”, è il principio richiamato dal primo cittadino.

Sul fronte sociale, il bilancio introduce il rafforzamento delle agevolazioni TARI per i residenti con ISEE fino a 15mila euro, senza morosità pregresse. Prevista l’esenzione totale (100%) per famiglie con due o più figli a carico, per nuclei con almeno un figlio con disabilità e per ultrasettantenni, categoria spesso legata al solo reddito pensionistico. Nel documento si rivendica inoltre un investimento “strutturale” nel welfare e nei servizi: tra gli esempi citati l’attivazione dell’asilo nido, il sostegno alle RSA e il supporto ad associazioni del territorio.

Capitolo sviluppo: Vieste, città a forte vocazione turistica, conferma l’intenzione di continuare a investire nella promozione e nella valorizzazione dell’identità locale. Nel quadro degli investimenti viene richiamata anche la progressiva definizione della questione degli usi civici, che – secondo l’amministrazione – potrà liberare risorse vincolate utili per opere strategiche, tra cui i due lungomari, interventi sulla mobilità sostenibile e un sistema di piste ciclabili per collegare nord e sud del territorio, valorizzando torri costiere e trabucchi.

LASCIA UN COMMENTO