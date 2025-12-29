SAN GIOVANNI ROTONDO – In programma per il 30 dicembre 2025 un’iniziativa di sensibilizzazione promossa da UGL Salute: attivisti della federazione distribuiranno volantini all’ingresso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e sul piazzale antistante la chiesa di Santa Maria delle Grazie, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla condizione di lavoratori e pazienti del nosocomio.

Secondo quanto riportato nel comunicato, al volantinaggio parteciperà anche il segretario provinciale Lorenzo Pellecchia, che parla di un clima di forte tensione vissuto durante le festività: “stress”, “urla” e “imprecazioni” vengono indicati come segnali di uno stato psicologico pesante per chi si è sentito “impotente” di fronte a decisioni ritenute “iniqu(e) e ingiuste”.

UGL Salute afferma di non essere convinta che “il temporale sia passato” e annuncia l’intenzione di “chiamare a raccolta” lavoratori, pazienti e opinione pubblica “su quello che può succedere e non deve succedere”. Nel testo si cita anche il coinvolgimento dei pellegrini, descritti come osservatori in grado di raccontare fuori dal territorio quanto sta avvenendo.

Nel comunicato viene rivendicato il ruolo di Casa Sollievo della Sofferenza come riferimento per emergenza-urgenza sul Gargano, per competenze e dotazioni tecnologiche, sottolineando l’importanza dei professionisti sanitari. E, in chiusura, la richiesta: individuare eventuali criticità e responsabilità (“mele marce”, “incompetenti”, “nepotismo”), senza colpire chi ogni giorno lavora e assiste i pazienti.