San Severo basket, la Mazzeo ospite a Molfetta

San Severo – LA Mazzeo Cestistica San Severo rende visita alla Centro Auto Ford Molfetta per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A Dilettanti “SportItalia” di pallacanestro. La formazione di coach Piero Coen è chiamata a confermarsi la terza forza del campionato, alle spalle di Barcellona Pozzo di Gotto e Ostuni. Terzo gradino occupato in coabitazione con Ferentino, Siena, Trapani, Palestrina e Perugia. La classifica cortissima nelle zone medio-alte può rivelarsi un coltello a doppio taglio per la Mazzeo in questo turno. In caso di vittoria, la Cestistica resterebbe al terzo posto ma con una compagni ridotta. Se, invece, dovesse giungere il secondo stop esterno consecutivo (dopo quello sul campo della capolista Barcellona) c’è il rischio di scendere addirittura di parecchi gradini, pur restando sempre nel novero delle prime otto. Le due formazioni si incrociano in questa stagione per la quarta volta in match ufficiali, oltre all’incontro amichevole di precampionato nel Trofeo “Valente” di Ruvo di Puglia. Fino ad ora la formazione bianco-azzurra ha prevalso nei due match del primo turno di Coppa Italia e nella gara di andata di campionato, disputata sul campo neutro di Barletta. Gli uomini di Coen hanno prevalso solo nel torneo ruvese. In tutte le occasioni a guidare la formazione molfettese c’era Sergio Carolillo che, nel frattempo, è stato sostituito da Roberto Russo. In occasione della gara di andata, per la Mazzeo sono andati in doppia cifra Rizzitiello (20 punti), Rugolo (19) e Chiarello (13) mentre tra gli ospiti il miglior realizzatore è stato Maggi (20), seguito da Cucinelli (19), Leo (18) e Malamov (10). Il Molfetta occupa la penultima posizione in classifica, con due punti di vantaggio sul Potenza e vorrà dare continuità alla vittoria piazzata domenica scorsa sul campo dell’Agrigento. Sono annunciati in buona forma Malamov e Cucinelli mentre resterebbe il ballottaggio tra Fessia e Teofilo. La gara sarà anticipata alle ore 17 per la diretta televisiva prevista su SportItalia 2, insieme a Trieste vs Montecatini e Ruvo vs Siena. Arbitri dell’incontro saranno i Signori Paolo Flamini di Ferrara e Stefano Del Greco di Verona.