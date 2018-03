Di:

Mps: Adusbef, indaga anche Procura Trani ultima modifica: da

(ANSA) – TRANI, 30 GEN – Anche lastarebbe indagando sue in particolare per omessa vigilanza della Banca d’Italia e della Consob. Lo sostiene l’Adusbef che ha presentato un esposto chiedendo di accertare per quali ragioni Bankitalia e Consob non abbiano visto e verificato neiricoperture rischiose in prodotti derivati, e se tali poste contabili fossero state segnalate nei bilanci”. Fonti della Procura confermano di avere ricevuto l’esposto che sarebbe ora al vaglio dei magistrati.