Petruzzelli, Rustioni direttore musicale

(ANSA) – BARI, 30 GEN – Daniele Rustioni e' il nuovo Direttore musicale del Teatro Petruzzelli di Bari, ruolo che ricoprira' per un biennio a partire dal primo febbraio 2013. Ne da' notizia una nota della Fondazione omonima con la quale si informa che la nomina e' stata fatta dal commissario straordinario Carlo Fuortes. Il pubblico di Bari ha gia' apprezzato il giovane direttore d'orchestra che nel novembre scorso ha diretto l'opera 'L'italiana in Algeri' di Rossini e la 'Sinfonia n.9 'la Grande' di Franz Schubert.

