Introna ha incontrato a Bruxelles il presidente Schulz

“Regioni più forti e Stati membri più forti per un’Europa più forte, ma anche un nuovo sistema fiscale: le tasse vanno versate nel Paese dove avvengono i ricavi”: è parte del programma dell’attuale presidente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, che si candida a trasferirsi dalla presidenza dell’Assemblea a quella della Commissione Europea. Per la prima volta saranno i cittadini a indicare la scelta per l’importante incarico, nelle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea continentale.

La candidatura è stata annunciata – e sarà formalizzata nel Congresso del Partito socialista europeo, a Roma, il 1 marzo – nel corso di una riunione del gruppo PSE (o PSE) del Comitato delle Regioni, a Bruxelles. Ai lavori ha partecipato come ospite il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Onofrio Introna, “socialista storico”.

È stata l’occasione per un breve incontro, “uno scambio di saluti con il ‘compagno’ Schulz, con gli auguri particolari, da parte mia, di un futuro da presidente della Commissione”, ha dichiarato Introna, che ha offerto al presidente dell’Europarlamento un elegante libro illustrato, ricco di immagini che riproducono scorci e bellezze pugliesi, con “l’invito a tornare quanto prima ad ammirarli di persona, ancor meglio da ‘primo’ dei commissari UE”.

