COGEMIM, Riccardi: magistratura deciderà su responsabili (VIDEO CONF.)

Manfredonia – “(..) tali palesi violazioni sono addebitabili, in concorso tra loro, a tutti i componenti dell’organo amministrativo che si sono succeduti nella carica dal 2004 sino alla messa in liquidazione(il 22.11.2011,ndr) della società fallita. Parimenti, si configura una negligenza del liquidatore, con conseguente obbligo risarcitorio anche di quest’ultimo, per gli evidenti inadempimenti di ordine contabile e fiscale, precisamente rilevati dal Curatore nella propria relazione, per la mancata rilevazione delle anomalie innanzi descritte e per l’inerzia nel tentare il recupero dei crediti risultanti a bilancio. Le responsabilità conseguenti alle predette violazioni, vanno estese anche ai componenti del collegio sindacale in carica nei periodi di riferimento (..)”. Stralci dalla pagina 7 dell’atto di citazione della Curatela del Fallimento ‘Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia soc.coop. in liquidazione’ (dichiarato fallito con sentenza n.14/16.01.2014) indicata stamani dal sindaco di Manfredonia Riccardi quale base per “chiarire tutto” sulla vicenda. La pagina indicata – secondo il sindaco – “chiarisce bene di chi sono le responsabilità”.

FALLIMENTO, CURATELA CITA 16 IN GIUDIZIO Le dichiarazioni sono emerse dalla conferenza stampa svoltasi stamani nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco, dell’assessore alle attività produttive A.Angelillis, del liquidatore del citato Consorzio avv. Saverio Belviso, successive al citato atto di citazione con la quale la Curatela ha chiesto la condanna di 16 persone – dal Presidente al vice-presidente e consiglieri del CdA, sino al liquidatore – che hanno già ricoperto una carica nel COGEMIM di Manfredonia “in solido tra loro, al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento ‘Consorzio Gestione Mercato Ittico Manfredonia soc.coop. in liquidazione’, in persona del curatore Avv. Nicoletta Fabiano, della somma di euro 591.099,78 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno causato alla massa dei creditori ed alla procedura concorsuale, unitamente agli interessi maturanti e maturandi dalla domanda sino all’effettivo soddisfo (..)”.

Questa la richiesta volta dalla citata curatela fallimentare nei confronti di 16 persone, che hanno già ricoperto una carica nel CO.GE.M.I.M. di Manfredonia, dichiarato fallito con sentenza n.14 del 16.01.2014 del Tribunale di Foggia.



