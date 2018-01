AGRICOLTURA PUGLIA (PH ENZO MAIZZI) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Di:



Bologna, 30 gennaio 2018. Una piattaforma, ribattezzata ‘Agrosat‘, per supportare gli agricoltori alla luce del fatto che in Italia solo l’1% della superficie agricola è destinata all’impiego delle tecniche di precisione. A crearla sono la Barilla e il Cnr di Firenze e di Foggia. Sempre sul fronte dell’agricoltura sostenibile – spiega una nota – l’azienda parmigiana sarà anche tra i partner industriali di Enea che attraverso il progetto Med-Gold sta mettendo a punto dei servizi climatici dedicati alle principali colture mediterranee: l’olivo, la vite e il grano duro. Con ‘Agrosat‘, il gruppo emiliano – insieme al Cnr fiorentino e foggiano – ha messo a punto un servizio completamente gratuito, in grado di supportare l’agricoltore nella gestione della concimazione attraverso tecniche di agricoltura di precisione: tipologia che ha come obiettivo quello di aumentare la produzione e la qualità del raccolto, riducendo i costi per gli agricoltori e l’impatto ambientale. Ad oggi questa tecnica è ancora poco diffusa in Italia: solo l’1% della superficie agricola coltivata vede l’impiego di tecnologie legate all’agricoltura di precisione mentre in Francia, Germania, Regno Unito le aziende agricole che hanno già adottato le tecniche di agricoltura di precisione superano ampiamente il 20% e negli Stati uniti sono oltre 80%. Barilla e Cnr creano la piattaforma Agrosat ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.