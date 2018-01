CambiaMonte “Un nuovo presidio di legalità”

Monte Sant'Angelo vista dall'alto- foto di Matteo Nuzziello

Monte Sant’Angelo. ”Si ringraziano il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa per l’istituzione del Nucleo Carabinieri “Cacciatori di Puglia” nella nostra provincia. Questo nuovo presidio di legalità si affiancherà al nascente reparto Prevenzione Crimini della Polizia di Stato, istituito anch’esso nella nostra terra. Dotare la Provincia di Foggia di queste nuove unità speciali è per noi motivo di grande soddisfazione e testimonia che lo Stato è presente sulla lotta alla criminalità organizzata. Si apprende che lo squadrone Eliportato dei Cacciatori di Puglia con molta probabilità avrà la propria base nell’aeroporto di Amendola e ciò rispetta la linea tracciata già in passato con i Cacciatori di Calabria che hanno sede all’Aeroporto “Luigi Razza” di Vibo, di Sicilia con base presso l’aeroporto Cosimo Di Palma di Sigonella e quelli di Sardegna di stanza alla base elicotteri di Abbasanta L’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo mise a disposizione un immobile per ospitare i Cacciatori di Puglia senza un minimo di esitazione. Il gesto fu apprezzato da tutte le istituzioni, seguirono diverse verifiche e ci onorarono della loro presenza i massimi vertici dell’Arma dei Carabinieri a dimostrazione della validità della proposta messa repentinamente sul tavolo. È evidente che l’aeroporto di Amendola è dotato di spazi ed attrezzature più consoni all’attività dei militari e per i velivoli (elicotteri) di cui i Cacciatori sono dotati. Pur consapevoli di questa difficoltà l’amministrazione si é schierata e senza indugio ha deciso con un atto formale di dare un segnale forte ed inequivocabile. Il tutto non si ferma qui: si sta lavorando assieme ad altre istituzioni affinché il controllo del territorio sia incrementato e, nei prossimi giorni, appena la notizia sarà ufficiale forniremo indicazioni più dettagliate. Siamo abituati a fare annunci solo a risultati ottenuti. Mentre qualcuno esulta (perché?) per aver appreso che i Cacciatori di Puglia avranno la propria sede ad Amendola, noi lavoriamo per istituire altri presidi di legalità. CambiaMonte “Un nuovo presidio di legalità” ultima modifica: da

