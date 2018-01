http://www.marsicalive.it/ IMMAGINE D'ARCHIVIO

Si aggrava il quadro indiziario a carico del 45enne di Santa Croce di Magliano, V. C. le sue iniziali, arrestato sabato mattina dai militari dell’Arma dopo il furto sventato al Postamat di Bonefro. Dopo l’interrogatorio in carcere, nell’udienza di convalida, l’uomo, con un precedente per estorsione lontano nel tempo, è stato confinato agli arresti domiciliari, su istanza del suo avvocato difensore, Federico Liberatore. Il gip del Tribunale di Larino, Veronica D’Agnone, tuttavia si è riservata di decidere nuovamente se inasprire o meno la misura cautelare e questo perché la Procura frentana, col pm Marianna Meo, dopo gli elementi acquisiti nell’interrogatorio, ha deciso di riqualificare l’ipotesi accusatoria, da favoreggiamento a concorso in rapina aggravata. fonte www.primopianomolise.it Colpo sventato a Bonefro, il basista accusato di concorso in rapina ultima modifica: da

