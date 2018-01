Contributo 2 centesimi al Carnevale, Riccardi “Atto provocatorio, città rifletta”

Di:

Manfredonia, 30 gennaio 2018. ”E’ un atto provocatorio, senza dubbio. Ho pensato che fosse utile che la città comprendesse e riflettesse. Non è normale che un Comune come il nostro non possa contribuire a sostenere una delle manifestazioni più importanti d’Italia, con una ricaduta rilevante anche sul piano economico e sociale. Sono dati oggettivi. Da qui, anche per evitare che qualcuno pensasse che a sostenere quest’anno il Carnevale è stato lo ‘Spirito Santo‘, ho ritenuto giusto che ci fosse quest’atto”.

E’ quanto dice stamani a StatoQuotidiano il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, illustrando le motivazioni alla base della deliberazione della Giunta comunale, con la quale è stato stabilito di concedere un contributo pari a “€ 0,02” in favore dell’Agenzia del Turismo” per “il coordinamento e la realizzazione del Carnevale 2018“.

“Contributo” di € 0,02 euro, anticipazione pari a € 0,01″

Il contributo, pari come detto a € 0,02, è stato concesso dal Comune e, per la somma, si procederà attraverso il “prelevamento dal Fondo di riserva del Bilancio comunale 2016-2018”. Come prassi, rendendo ancor più “provocatorio” l’atto, la Giunta scrive che il contributo concesso è “inferiore a quanto richiesto per la realizzazione del Carnevale” e che è stato stabilito di “procedere, al fine di assicurare un corretto svolgimento delle imminenti manifestazioni, ad una anticipazione in favore dell’Agenzia del Turismo della somma € 0,01″.

“Era necessario fare chiarezza e riportare in un atto le difficoltà del nostro Comune“, dice il sindaco Riccardi. “Questo anche per evitare che qualcuno possa continuare ad alzarsi in Consiglio comunale parlando senza aver compreso nulla. A cosa mi riferisco? All’imposta di soggiorno: ma si puo’ dire che è stata introdotta quest’anno per sostenere le spese del Carnevale? Ma perchè nessuno legge gli atti? In ogni modo, escludo categoricamente per quest’anno un utilizzo dei proventi dell’imposta per i costi del Carnevale. In prospettiva? Puo’ essere”.

“Non mi sento responsabile dell’attuale situazione di bilancio”

Ma se si tratta di un atto “provocatorio”, la concessione di un contributo pari a € 0,02 per la 65^ edizione del Carnevale, se è un atto che ha la valenza di “spingere” la città a una riflessione sullo ‘stato di salute’ del bilancio del Comune, il sindaco Riccardi non sente una responsabilità, una corresponsabilità quale primo rappresentante dell’Amministrazione comunale? Dunque, se il Carnevale quest’anno è rimasto “senza fondi”, non ha responsabilità anche lo stesso Comune che ora, con l’atto della Giunta, spinge la città a una riflessione? “Non mi sento responsabile, in alcun modo. Le pronunce ed i rilievi della Corte dei Conti devono essere letti con attenzione. Non si puo’ solo strumentalizzare e puntare l’indice su una persona. Anche noi, dell’attuale Amministrazione, abbiamo delle responsabilità. Certo. Ma non mi sento responsabile per essere arrivati in questa situazione di bilancio”.

“Rinunciare agli ospiti? No”

Da qui, non sarebbe stato meglio rinunciare totalmente agli “ospiti” in questa edizione del Carnevale? “Dobbiamo fare questi ragionamenti anche quest’anno, che la gestione è totalmente a carico dei privati? Ma perchè dobbiamo rinunciare gli ospiti? Perchè dobbiamo ridurre la nostra manifestazione, di rilevanza nazionale, ad una kermesse locale? No”.

“Main sponsor per le prossime edizioni? Ci lavoreremo”

Ma il sindaco Riccardi lo immagina un carnevale di Manfredonia con un main sponsor a sostegno quasi integrale della manifestazione, sul modello – ad esempio – delle scelte fatte da alcune squadre di serie A e di campionati esteri, per i propri stadi di proprietà? Tipo: “66^ XXX Carnevale di Manfredonia?”. “Ci puo’ essere. Ci lavoreremo”, conclude.

