Foggia. Nel corso della mattinata del 30 gennaio 2018, nell’ambito dei servizi interforze di contrasto all’abusivismo commerciale su area pubblica, la Polizia Locale di Foggia ha proceduto al sequestro di prodotti ortofrutticoli posti in vendita su area pubblica in carenza di autorizzazione. Oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal codice regionale del commercio comminata ai venditori, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e confisca circa 110 kg. di frutta e ortaggi assoggettati a distruzione in quanto privi di documenti di tracciabilità e, pertanto, potenzialmente inidonei al consumo. Ad uno dei venditori è stato altresì impartito l’ordine di allontanamento previsto dal Decreto Sicurezza. Dall’inizio dei servizi in argomento, che hanno assunto cadenza settimanale, sono stati sequestrati prodotti ortofrutticoli per un totale di 1.190 kg. Foggia, continua il contrasto all’abusivismo commerciale ultima modifica: da

