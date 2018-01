Shade, Fargetta, Isa B e HER altri ospiti del Carnevale di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 30 gennaio 2018. Shade , Fargetta, Isa B, Erma Pia Castriotta: saranno loro gli ospiti de #LoShow della #NotteColorata del #carnevalemanfredonia, il 17 febbraio 2018.

Shade è un rapper italiano famosissimo tra i più giovani, vincitore nel 2013 del programma televisivo MTV Spit e autore della celebre canzone Bene Ma Non Benissimo, che ha raggiunto i 22 milioni di visualizzazioni su Youtube ed ha conquistato il disco di platino. Una sorpresa soprattutto per i ragazzi che, come annunciato durante la diretta facebook sulla pagina ufficiale del Carnevale di Manfredonia, avranno la possibilità di incontrarlo grazie a un concorso social rivolto alle scuole medie.

Mario Fargetta, noto anche con lo pseudonimo Get Far, è un disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance.

Isabella Valentini, detta Isa B è una conduttrice televisiva italiana. Esordisce nel 1992 sul canale musicale satellitare Match Music (parte della cui programmazione veniva replicata anche da diverse televisioni locali), in cui lavora ininterrottamente come conduttrice di diversi programmi per 10 anni.

Nel frattempo collabora con Italia 1, presentando insieme a Samuele Bersani e Elenoire Casalegno la prima edizione del programma musicale Jammin’ e con Rai 2 dove presenta il programma settimanale Irregular Station e la striscia giornaliera Doppia vù.

Tra le emittenti radiofoniche negli anni ha lavorato per Radio Deejay, Radio Capital, Radio 101 e altre.

Nel 2006 conduce su Match Music il programma Hot, in onda da lunedì a venerdì in compagnia di Karim De Martino e Alan Caligiuri. Nonostante la sua carriera radio/televisiva non ha mai abbandonato le esibizioni come vocalist nelle serate in discoteca. Nel 2009 partecipa come DJ al programma di Italia 1 Colorado Cafè.

Erma Pia Castriota. Nato a S. Giovanni Rotondo (FG) dopo il diploma in violino al Conservatorio di Benevento e in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Foggia, debutta nel 93 a teatro firmando le musiche per “La bottega del caffè” di C. Goldoni con Leopoldo Mastelloni e l’anno seguente per i “Dialoghi mancati” di A. Tabucchi con Roberto Herlitzka. Nel 95 collabora con Giovanni Albanese alle scenografie del film “Silenzio si nasce” di G. Veronesi con Sergio Castellitto e Paolo Rossi. Nel 96 interpreta il ruolo della “donna ideale” nel film “Cartoni animati” di Franco Citti, nel 98 collabora con il gruppo Restart alla colonna sonora del film Viol@ di D. Maiorca con Stefania Rocca e nel 99 partecipa alle musiche di Giuliano Taviani per il film “Fuori di me” di G. Zanasi. Intanto nel 97 entra stabilmente come violinista (e voce recitante) nella formazione Nidi D’Arac, gruppo dedito alla rivisitazione in chiave moderna della musica etnica salentina, con i quali incide i dischi “Minacarie” (mini cd) nel 98 e “Ronde Noe – Microchips sulla terra del rimorso” nel 99, entrambi per l’etichetta CNI, oltre a partecipare alla colonna sonora del film “Figli di Annibale” di David Ferrario e ad alcune compilation come “La notte del Dio che balla” (progetto diretto da Teresa De Sio nel 99) e “Fango” (progetto organizzato da Legambiente). Insieme ai Nidi D’Arac e Teresa De Sio partecipa ad importanti manifestazioni e rassegne musicali quali il Premio Tenco, “Il violino e la selce” a San Benedetto e il concerto del Primo Maggio a P.zza San Giovanni a Roma. Nel 2000 incide una sua personale versione di “Nessuno mi può giudicare” (il brano portato al successo da Caterina Caselli) nel disco ufficiale del “World Pride Roma 2000 (Hi Music) che segna il suo debutto discografico come solista. H.E.R. è il nome del suo ultimo progetto solista che ha debuttato il novembre scorso al Classico Village di Roma e si sviluppa da un canovaccio originariamente acustico (violino e voce), contaminandosi di incontri attraverso l’intervento di danzatori e video-proiezioni e avvalendosi della collaborazione del DJ set di Rass Noiz e di un contrabbasso. H.E.R. articola il suo percorso sulla precarietà dell’identità artistica, sociale e sessuale. (fonte https://www.rockit.it)

L’evento è gratuito.

A cura di Carmen Palma

