Accademia “La cantera sipontina”

L’accademia Manfredonia da qualche anno splende di luce propria grazie alla professionalità e competenza messe al servizio di tutti i bambini che si avvicinano al mondo del calcio. L’accademia Manfredonia guidata da tre giovani sipontini: Paolo Schiavone , Nicola Mangano e Raffaele Collicelli , al quinto anno di attività seguono con cura e con minuziosità tutte le fasce d’età, da quelle proprie delle attività di base a quelle del settore giovanile.

A partire da questa stagione sportiva l’accademia ha deciso di schierare tre squadre: Giovanissimi B , affidato a Luca Totaro e Pasquale Nuzziello, con l’obiettivo idi far crescere i ragazzi del 2006-07 ( categoria sotto età, Giovanissimi A guidati da Giuseppe La Torre e dal suo vice Luca Fiananese, primi in classifica nel campionato provinciale con un gruppo che è il prodotto della scuola calcio ed Allievi guidati dal duo Piccoli Francesco e Giovanni Caratù , secondi in classica a solo due punti dalla prima.

L’accademia per la crescita dei propri atleti oltre ad utilizzare lo stadio comunale “Miramare”, svolge sedute di allenamento presso il nuovissimo centro sportivo “Stella Maris” dotato di campi in erba sintetica di ultima generazione ed il campo al coperto “Rotundi-Fermi. Altro aspetto fondamentale è la collaborazione tecnica con un club storico come quello della S.P.A.L.“ .Una delle ultime notizie positive per il lavoro che sta svolgendo l’accademia è la prima convocazione nella rappresentativa regionale di due tesserati categoria giovanissimi : Lauriola Flavio e Fatone Cristian entrambi Anno 2004.

L’accademia Manfredonia oltre allo sport pensa anche alla preparazione scolastica dei suoi tesserati grazie alla collaborazione di insegnanti qualificati e della responsabile dott.ssa Valentina Cristiano.