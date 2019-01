Manfredonia. Un’impresa per A.M.I.C.A, il 4 febbraio all’InformaGiovani

Di:

Manfredonia, 30 gennaio 2019. A seguito delle numerose richieste pervenute inerenti informazioni specifiche sul programma delle attività e sulle modalità di iscrizione, l’Ats “Daunia è Puglia” comunica che lunedì 4 febbraio p.v. (dalle ore 17 alle 18.30) presso il ” Centro Informagiovani” del Comune di Manfredonia (P.zza del Popolo, 11), sarà a disposizione degli interessati lo staff di “Un’Impresa per A.M.I.C.A.”.

Il progetto è vincitore del bando regionale POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. – Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” (A.D. n. 523 del 31/07/2017), proposto dall’ATS “Daunia è Puglia” (composta dal soggetto capofila “Arci Travel” Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia, Associazione Angeli).

L’obiettivo primario è innescare circoli virtuosi di cittadinanza attiva e creare una filiera della legalità economica e sociale, coinvolgendo da protagonisti i giovani del territorio con una strategia bottom up (partendo quindi proprio dalla base).

“Un’impresa per A.M.I.C.A.”, infatti, prevede lo sviluppo di attività su ben 3 annualità attraverso il learning by doing, imparare facendo, finalizzato alla creazione di un innovativo modello di sviluppo del territorio, attraverso l’animazione socio-educativa quale pratica di lavoro con i giovani.

Le attività socio/culturali ed educative consentiranno ai giovani di sfruttare le loro potenzialità, garantendo l’accesso ai servizi di cui hanno bisogno. Verrà creato un modello formativo ed operativo che consenta di sviluppare il capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio. Il fulcro operativo del progetto, oltre al luogo confiscato alla criminalità, sarà l’hub di innovazione e di sviluppo tecnologico, che rappresenta uno stimolo aggiuntivo per le nuove generazioni, al fine di favorire un approccio pragmatico e non solo teorico al mondo del lavoro, in un’ottica di responsabilizzazione e di formazione socio-educativa.

Sviluppo aggregativo e socializzazione, infatti, saranno i punti focali del progetto, totalmente gratuito per i partecipanti. Verranno attuati percorsi cognitivi per la creazione di una impresa sociale, attraverso laboratori di manualità ed esperienziali/cantieri, formazione, forum partecipati, workshop e stage. Sedi di svolgimento delle attività saranno “Villa Rossana” e Coworking Smart Lab a Manfredonia, Enac Puglia a Foggia.

Il programma è rivolto a n. 30 partecipanti (indicativamente) di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che verranno selezionati tramite Avviso Pubblico in scadenza alle ore 12:00 di mercoledì 06 febbraio 2019. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni partner di progetto e dell’ambito territoriale (Comuni di: Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta).

È possibile ricevere maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di iscrizioni collegandosi al sito web www.unimpresaperamica.it e\o rivolgendosi presso;

– il Coworking Smart Lab alla via Calle del Porto Torre B, Manfredonia, dalle ore 9:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00 dal lunedì al venerdì o scrivendo a info@unimpresaperamica.it o telefonando al numero 0884 538360.

– il Comune di Manfredonia – Servizi Sociali Via San Lorenzo 47, Manfredonia secondo gli orari dello sportello.

– la sede Enac – Via XXV Aprile 74, 71121 Foggia, secondo gli orari dell’Ente.

– la sede dell’Ass. Arci “Travel” via Fiorentini, 26 – 71047 Stornara, secondo gli orari dell’associazione.

