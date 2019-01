Progetto definitivo di ammodernamento della SS. 16 San Severo – Foggia

Di:

Mercoledì 6 febbraio 2019, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – con inizio alle ore 17,30, si terrà una assemblea aperta alla cittadinanza di presentazione del progetto definitivo di ammodernamento della SS. 16 tratto San Severo – Foggia.

Intervengono:

avv. Francesco Miglio – Sindaco di San Severo;

ing. Matteo Castiglioni – Responsabile Coordinamento territoriale ANAS SPA;

ing. Carmine Marro – Responsabile Unico del procedimento.

All’Assemblea sono invitati tutti i componenti della Giunta Municipale, tutti i consiglieri comunali, il mondo associazionistico locale, la cittadinanza tutta.

“ANAS ha pianificato un intervento, per una spesa di 130 milioni di euro, finalizzato a migliorare la sicurezza – dichiara il Sindaco Miglio -, nonché i livelli di servizio della S.S. 16 “Adriatica”, mediante adeguamento del tratto compreso tra Foggia e San Severo dal km 670+500 (allaccio tangenziale di Foggia) al Km 650+000 (allaccio tangenziale di S. Severo). L’intervento si sviluppa per circa 20,5 km. Il progetto prevede un adeguamento in sede, con la scelta di una sezione trasversale ad una corsia per senso di marcia. Inoltre al fine di migliorare gli standard di sicurezza è stata prevista la realizzazione di viabilità di servizio in affiancamento all’asse viario principale per consentire l’accesso ai fondi da parte dei privati che, pertanto, avranno piena autonomia negli spostamenti locali senza interferire con il traffico della S.S. 16. Il progetto preliminare era stata già presentato nel mese di ottobre del 2017”.