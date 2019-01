Romani “Il dirigente non firma i 50mila euro per il Carnevale. Ti spiego il perchè?”

Parte del #CarnevalediManfredonia pare sia stata finanziata con i proventi della #TassadiSoggiorno quest’ultima, esecutiva dal 01/01/2019.

Vi confermo che è stato acquistato anche il software atto a effettuare la tracciabilità della suddetta tassa.

Quindi ad oggi ci sarebbe anche l’impegno dell’amministrazione comunale a concedere la somma di € 50.000 per tale evento.

Bene, ora ve la spiego in termini poveri cosa intendono fare in maniera a dir poco sciagurata.

Premesso che la delibera in questione trattasi di un “mero atto di indirizzo”!

Che l’art. 49 del TUEL presuppone quindi che il Dirigente “non firmi” la delibera!

E che quindi ad oggi c’è “l’impegno” del Comune di Manfredonia a concedere tale somma, importo quest’ultimo che sarà erogato solo e se previsto nel Bilancio di Previsione.

Bilancio di Previsione che non siamo stati ancora chiamati a votare ed approvare in aula, tanto premesso la somma di € 50.000,00 NON ESISTE per i motivi in precedenza descritti.

Della serie domani è un altro giorno qualcuno pagherà!!

Il Presidente della Commissione Bilancio e Partecipate Cristiano Romani