A S. Giovanni Rotondo congresso regionale di Confimpresaitalia Puglia

Sabato 1 e domenica 2 gennaio si svolgeranno a San Giovanni Rotondo il Consiglio Nazionale di Confimpresaitalia ed il Congresso regionale costitutivo di Confimpresaitalia – Puglia. Confimpresaitalia è una Confederazione Nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presente in Italia in quindici Regioni, con settanta sedi e oltre settemila Piccole e Medie Imprese associate nel settore del Commercio, Turismo, Servizi.

Nella prima giornata Sabato si svolgerà il Consiglio Nazionale di Confimpresaitalia, diviso in due sessioni. Nella prima, dedicata alle azioni di sostegno e promozione, interverranno Serena Manganiello, Giorgio Cicerale e Eugenio Montesano. Nella seconda sessione, dedicata alle Opportunità di sviluppo per le imprese pugliesi, interverranno il Presidente Nazionale di Confimpresaitalia Luigi Manganiello, l’Ambasciatrice del Montenegro in Italia S.E. Sanja Vlahovic, Francesco Corbello, Strategic partner Dubai FDI Government of Dubai, e Jonathan Curci, Docente della Geneva Business School Editor.

Domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 11.00, si svolgerà il Congresso regionale di Confimpresaitalia che in Puglia è rappresentata dalle sedi territoriali di Foggia Rino de Martino – Bari Massimo Cassano – Lecce Luigi Valente – Brindisi Tommaso Moro – Taranto Alessandra Giusti – Bat Mariangela Leonetti. Il Congresso sarà presieduto dal Presidente Nazionale di Confimpresaitalia Luigi Manganiello che ha creduto nelle potenzialità dell’imprenditoria pugliese e ha fortemente voluto la presenza dell’Associazione in Puglia. Al termine del Congresso saranno eletti il Presidente regionale, il Consiglio regionale e la Giunta regionale di Confimpresaitalia – Puglia.

Al congresso porteranno il loro saluto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sottosegretario agli Affari Esteri Riccardo Antonio Merlo, i parlamentari Antonio Tasso e Umberto Del Basso De Caro, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia Giandiego Gatta, l’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Stea, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta ed il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti.

Le conclusioni sono affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte ed al Ministro degli Affari Regionali on. Francesco Boccia. I lavori saranno moderati dal giornalista Rai Daniele Rotondi. La due giorni di ConfimpresaItalia a San Giovanni Rotondo si svolgerà presso l’Hotel Approdo – Domus francescana, in viale Padre Pio 24.