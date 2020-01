Borgo Tressanti senz’acqua, Casarella “Capitanata non ha peso in Regione”

“A Borgo Tressanti, oggi, il problema si chiama mancanza d’acqua. Ieri avremmo potuto chiamarlo strade dissestate (anche provinciali), o alberi pericolanti.

Mentre sui problemi di viabilità le responsabilità si dividono tra Comune e Provincia, assenti da diversi anni, per la mancanza d’acqua, questione assurda nel 2020, l’Aqp non ritiene utile investire”. Lo dichiara il dirigente di Fratelli d’Italia di Cerignola Gianvito Casarella. “E lo scarso peso di Cerignola e della Capitanata – prosegue la nota- sulla scena regionale ha lasciato peggiorare la situazione negli anni. La centralità del territorio e la soluzioni a problemi come questo passano dal peso che sapremo avere in Regione. In ballo c’è il diritto alla sopravvivenza delle borgate. Oggi si chiama Borgo Tressanti: pensiamo a quanto contiamo poco in Regione. Pensiamoci”.