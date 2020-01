Carnevale di Manfredonia 2020. Modalita’ di ACCREDITAMENTO (allegato)

, 30 gennaio 2020. La ProLoco di Manfredonia ha pubblicato le modalità di accreditamento per la 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia.

La richiesta di accredito dovrà pervenire unitamente ad una lettera, su carta intestata, firmata dal direttore o dal capo redattore della testata del giornalista o operatore foto/video richiedente, specificando:

a) informazioni relative alla testata e numero di tessera del giornalista inviato;

b) per i web media: tipo di testata (giornale online, web community, social media, blog);

c) per radio e TV: nome e tipo del programma e funzioni dei componenti della troupe da accreditare.

Per lo spazio di Piazza Marconi – chiuso a chi è sprovvisto di regolare biglietto d’ingresso – ogni testata ha diritto ad un massimo di 1 accredito per giornalista più 1 accredito per fotografo/cineoperatore.

I fotografi autorizzati alla presenza nello spazio di Piazza Marconi dovranno operare negli spazi che saranno indicati.

La richiesta di accredito dovrà pervenire entro le ore 15.00 del giorno venerdì 14 febbraio 2020 all’indirizzo mail carnevaledimanfredonia2020@gmail.com.

Le modalità di ritiro del pass saranno comunicate, attraverso i recapiti indicati, direttamente agli autorizzati.

La Pro Loco Manfredonia si riserva di valutare le richieste di accredito secondo criteri quali la disponibilità di spazi, la rilevanza della testata, la coerenza con i contenuti della manifestazione (per siti web e pagine social).

* Allegare copia documento d’identità in corso di validità

ALLEGATO

1 Modulo per richiesta accredito stampa 2020 (1)