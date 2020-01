Emergenza acqua, appello famiglie. AQP precisa “Non gestiamo servizio idrico a Borgo Tressanti”

Bari 30 gennaio 2020

In riferimento alla notizia relativa alla disponibilità idrica a Borgo Tressanti, Acquedotto Pugliese comunica quanto segue.

Acquedotto Pugliese è la società, interamente controllata dalla Regione Puglia, che si occupa della gestione delle reti pubbliche sul territorio regionale. A Borgo Tressanti, zona rurale ubicata fuori dall’agglomerato urbano di Cerignola, la Società non gestisce il servizio idrico integrato. Per quanto concerne il servizio di autobotti, la disponibilità di fornitura integrativa di acqua è disposta esclusivamente ai clienti di AQP, in concomitanza con sospensioni dell’erogazione idrica, come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

VIDEO SEGNALAZIONI FAMIGLIE – BORGO TRESSANTI