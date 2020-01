Equilibrio e distanze ridotte: la strana (e aperta) Serie A 19/20

, 31 Gennaio 2020 – Poteva essere una giornata clamorosamente importante per le sorti del nostro campionato. Potevano esserci sorpassi, ribaltoni, accorci. Poteva, ma non è stato. L’ultimo turno di Serie A ci proponeva una serie infinita di scontri diretti importanti, vediamo adesso che risposte ci sono arrivate.

Napoli contro Juventus, Inter contro Cagliari, Roma contro Lazio. Tre partite importantissime e difficili per le prime quattro del nostro campionato. La prima, in ordine di tempo, è stata quella della ciurma di Antonio Conte, punita in casa dal più classico dei gol dell’ex. Radja Nainggolan risponde alla rete di Lautaro Martinez e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Ho molto rispetto per l’Inter e per i miei compagni – ha dichiarato l’ex centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – ma sono stato trattato come un giocattolino quindi sono contento per un verso, per un altro lo sono di meno”.

Nel pomeriggio di domenica è arrivata invece la stracittadina della capitale. La Lazio si giocava nel derby la possibilità di centrare il record di vittorie consecutive e, in contemporanea, la possibilità di agganciare, sin da questo finesettimana, l’Inter. Niente di tutto questo: la Roma è scesa in campo in maniera sicura, decisa, agguerrita. E ha rischiato di vincere: se le reti, in entrambi i casi, sono frutto di errori di Strakosha e Pau Lopez, agli uomini di Fonseca manca un rigore e possono reclamizzare per un palo colpito da Pellegrini e per tante palle gol non sfruttate da Dzeko.

Alle 20.45 ecco il gran finale: la sfida tra Maurizio Sarri e il suo passato. Vinta, incredibilmente, dal futuro. Ovvero quel Napoli che sempre di più sta portando il timbro di Gennaro Gattuso. Le reti portano la firma di Insigne, Zielinski e Cristiano Ronaldo. La Juventus resta prima ma Inter e Lazio rosicchiano un punto.

La quota che vede Dybala e compagni campioni d’Italia è ancora a 1.48 ma attenzione alle altre. L’Inter di Conte è messa in lavagna a 4.00, mentre la Lazio del sorprendente Simone Inzaghi è bancata 5.50. Più distanti, ma ugualmente quotate, l’Atalanta (a 81.00), la Roma (a 101.00) e proprio il Napoli (a 251.00).

Non succede niente neanche nelle zone basse della classifica, dove si avanza di qualche punticino, dove si fanno passi avanti di appena una lunghezza.

Dalla 12esima posizione in giù, infatti, non c’è neppure una vittoria. Tutte a 15 punti le ultime tre: Brescia, Genoa e Spal, ad una sola lunghezza dal Lecce di Liverani. Devono quindi tremare Sampdoria, Sassuolo e Udinese, attualmente salve ma sempre in bilico. “Quest’anno sarà una lotta salvezza incerta – ha detto l’attaccante dei salentini, Lapadula – Secondo me vedremo di tutto, siamo tutte raccolte in un punto, due. Sarà molto lunga e noi dobbiamo stare belli svegli“. E allora che nessun dorma.