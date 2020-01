Manfredonia. Canone locazione 2018: approvata graduatoria, 525 richiedenti ammessi

, 30 gennaio 2020. Con recentedel Comune di Manfredonia, è stata approvata la graduatoria dei

La graduatoria comprende: • n. 525 richiedenti ammissibili al contributo (n. 422 nella fascia “a” e n. 103 nella fascia “b” di cui all’art. 1 del D.M. 7/6/99); • n. 93 richiedenti esclusi di cui: – 49 non in possesso dei requisiti previsti; – 44 aventi diritto ad un contributo inferiore ad una mensilità del canone di locazione.

Contributo concedibile ad ogni beneficiario ridotto nella misura del 75,9598%

E’ stato stabilito, per soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo in rapporto al finanziamento totale di € 330.510,03 (€ 292.106,45 + € 38.403,58), che il contributo concedibile ad ogni beneficiario viene ridotto nella misura del 75,9598%.

Con deliberazione n. 4 del 12.11.2019 la Commissione Straordinaria ha stabilito di non concorrere alla premialità regionale, stante l’impossibilità dell’Ente di mettere a disposizione fondi del bilancio comunale. Da qui, è stato determinato di chiedere alla Regione Puglia – Assessorato alla Pianificazione Territoriale – Sezione Politiche Abitative, ai sensi della predetta Legge n. 431/98, l’erogazione dell’apposito finanziamento di € 292.106,45, attribuito con deliberazione della G. R. n. 1999 del 04.11.2019, nonché della somma a valere sul Fondo Morosità incolpevole, pari a € 38.403,58, impegnata e non erogata, per un totale di € 330.510,03, da utilizzare per gli interventi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2018.

Prima della liquidazione, la ripartizione dei Fondi tra gli aventi diritto e, conseguentemente, la loro ammissione in graduatoria potranno subire modifiche a seguito di eventuali ricorsi e/o accertamenti successivi. E’ stato dato atto che “l’effettivo fabbisogno di questo Comune, in relazione alle domande presentate, comprensive di quelle non fruitrici di alcun contributo per insufficienza dello stesso, ammonta a € 1.420.995,84”. “In considerazione della grave situazione abitativa, il Comune di Manfredonia ha messo a disposizione, per l’anno 2018, fondi del proprio bilancio per l’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari indigenti per il pagamento parziale del canone di locazione fino ad un massimo del 75%, e che, in quanto già beneficiari del finanziamento comunale, anche per l’anno di cui al concorso in questione (2018), tali nuclei familiari non sono compresi nell’elenco degli ammessi”.

ll Comune di Manfredonia, “ad avvenuta liquidazione da parte della Regione Puglia del succitato finanziamento, darà corso all’erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari, in unica soluzione, mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale“.