Manfredonia, Il Giornale: “Gare per incrementare Borgo Mezzanone di 300 posti”

“Sono stati predisposti nuovi appalti per la ristrutturazione del Cara di Bari Palese (382mila euro di cui 200mila per gli impianti di climatizzazione), oltre all’incremento di altri 300 posti che verranno a costare ulteriori 2,3 milioni. Al contempo a Manfredonia (in provincia di Foggia) sono state aperte due gare per incrementare di 300 posti (2,3 milioni) il centro di Borgo Mezzanone e attivare un servizio di interpretariato (173mila) per l’anno in corso. Non ultimo in ordine di importanza, la prefettura di Taranto, proprio in questi giorni, sta predisponendo l’incremento di altri 300 posti per l’hotspot di Taranto. Lo sbarco di ieri sarà solo il primo di una nuova serie”. Lo riporta un articolo di oggi de Il Giornale dal titolo “

Lo Stato spende 5 milioni per gli affitti degli immigrati”.

Nello stesso articolo si spiega che il progetto della Regione Puglia e del Viminale “non tiene conto del fatto che qui ci sono circa 20mila famiglie che hanno presentato domanda per un alloggio popolare e che, per il 70% risiedono nei capoluoghi di provincia”. E si aggiunte: “Un altro dei programmi bizzarri che la Regione ha avviato riguarda i 5 milioni e 250mila euro per finanziare ben 35 progetti diversi finalizzati a realizzare una Puglia libera da discriminazioni (Discrimination Free Puglia)”.