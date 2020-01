Manfredonia, pescavano senza sosta ricci di mare: sanzioni per 4.000 euro

, 30 gennaio 2020. Nei pressi della darsena turistica di manfredonia, i militari dellahanno elevato due sanzioni amministrative (totale 4.000 euro) ai danni di due pescatori subacquei non professionali intenti alla cattura di esemplari di ricci di mare.

Al termine delle verifiche i militari accertavano come i due pescatori sportivi avessero superato di gran lunga il limite massimo di esemplari catturabili nella pesca sportiva, pescando circa 450 esemplari. al termine degli accertamenti i militari hanno provveduto al rigetto in mare degli esemplari sequestrati in quanto ancora allo stato vitale. le attivita’ di controllo proseguiranno a terra ed a mare al fine di tutelare la risorsa ittica da quei comportamenti illeciti.