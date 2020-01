Mozzarella di Gioia dop, Longo “Fare attenzione”

”, è il commento del vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, a proposito dell’iter per il riconoscimento della “dop” alla mozzarella di Gioia del Colle, bloccato al parlamento europeo a causa di un ricorso delle aziende della Baviera.“Adesso occorre attendere i tempi tecnici e assicurare, da parte delle istituzioni, una guardia alta nei confronti dell’Unione europea. A pagare ancora una volta saranno i nostri produttori. Sono certo che ci siano tutti i presupposto affinché il nostro agroalimentare, dopo decenni di sottovalutazione da parte di governi e culture dominanti, si debba prendere la sua brava e definitiva rivincita. L’agroalimentare pugliese deve essere libero dai lacci della burocrazia e della libertà d’azione, potendo contare sul valore aggiunto della qualità e della grande professionalità artigiana. Essere bloccati in questo percorso da produttori tedeschi ha il sapore del danno e della beffa. L’Europa, se questa situazione non verrà velocemente sbrogliata, ne uscirà ancora una volta malconcia ridando fiato alle sirene sovraniste”.