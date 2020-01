, 30 gennaio 2020. Notte di incendi d’auto in Provincia di Foggia. Da raccolta dati, dalle ore 1 alle ore 5 di stamani sono stati 4 gli incendi che hanno interessato autovetture in sosta in alcuni centri della Capitanata.

In particolare: un incendio ha interessato due Opel Corsa a San Marco in Lamis, in via Giuseppe Pignatelli; un altro incendio è avvenuto a San Nicandro Garganico in via Giacomo Matteotti. Una delle due autovetture apparterebbe ad un consigliere comunale. Si tratta di Costantino Sassano.

Infine: un incendio d’auto è avvenuto a Margherita di Savoia (ore 5.30), un altro a San Severo (ore 1).

Indagini in corso dei Carabinieri, sul posto i vigili del fuoco.