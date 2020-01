“Orientamenti sessuali”, a Foggia un incontro con il prof. Baiocco

L’orientamento sessuale e l’identità di genere analizzati da una delle personalità scientifiche maggiormente versate nel campo. Il benessere dei bambini che crescono in famiglie con due mamme o due papà, i diritti delle minoranze sessuali, l’amore e l’intimità tra persone dello stesso sesso, l’omofobia e il bullismo di tipo omofobico, le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le paure dei genitori spesso impreparati, sono i temi al centro del nuovo seminario gratuito organizzato da, in programma, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nelle aule della sede delladi Foggia, in via Fania n. 10., professore associato in Psicologia dello sviluppo presso la Sapienza, autore di numerosi articoli e libri nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione con particolare attenzione al minority stress e alle tematiche inerenti l’orientamento sessuale e l’identità di genere, incontra professionisti e interessati per parlare della sua esperienza professionale come docente e come clinico realizzata, tra le altre cose, dirigendo il Servizio di Consulenza Psicologica “6 come sei” sugli Orientamenti sessuali e le Identità di Genere presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma.

L’appuntamento con il professor Baiocco rientra nella serie di iniziative denominate “Incontro al Ruolo”: attività culturali proposte periodicamente dal gruppo di professionisti di Foggia, in linea con l’impostazione e la filosofia di intervento de Il Ruolo Terapeutico, attivo da più di dieci anni nel capoluogo dauno con seminari e incontri gratuiti con esperti di settore. A seguire alle 18,30 presso lo spazio live della libreria Ubik, il prof. Baiocco presenterà il suo libro “Quanta bellezza. Mamme e papà di figlie lesbiche e figli gay si raccontano”. A moderare la conversazione ci saranno, del Ruolo Terapeutico di Foggia, il dott. Pierluigi Ciritella, Direttore della Scuola di Formazione Psicoanalitica, e il dr. Antonio Santoro. All’incontro parteciperanno anche alcuni soci dell’associazione Agedo Roma (Associazione genitori parenti e amici di persone lgbt).