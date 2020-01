Pantera, Miglio e Rocchi (Verdi) a Radio24: “Non esiste. L’animale più pericoloso è l’uomo”

Da settimane la comunità di San Severo, in provincia di Foggia, è in allarme per la presunta presenza di una pantera. Non esistono finora filmati chiari ma si sono accumulate nel tempo diverse testimoniaze e segnalazioni da parte dei cittadini in diverse città del Tavoliere. Alcuni veterinari e lo stesso Direttoreper il quale si sono mobilitati ancheoltre che una vera task force tra veterinari, forestali e forze dell’ordine.

Di diverso avviso invece Carla Rocchi senatrice dei Verdi e presidente dell’ENPA a “Uno, nessuno, 100Milan”, seguitissima trasmissione radiofonica di Radio24 condotta da Alessandro Milan. “La pantera non c’è, ma ammesso che ci sia se ne sta ben lontana dall’unico vero grande pericolo che siamo noi”, ha detto la senatrice.

In studio è collegato anche il sindaco di San Severo Francesco Miglio che spiega “di non avere visto di persona una pantera” e che circolano video “fake”, di burloni e testimonianze di chi dice di averla vista che non sono vere, altre invece sono veritiere. Sono state trovate anche orme. “Gli ultimi avvistamenti riguardano il Gargano e lì sorgerebbero problemi”. “L’ipotesi più accrditata è quella di un “cittadino” (boss) che l’abbia allevata“.

Quando il conduttore fa notare che la pantera potrebbe essere balzata sulla macchina di qualcuno [in riferimento al racconto dell’operaio che l’ha vista per la prima volta] la Rocchi risponde ironicamente che: “Allora le ha dato anche dei baci“. Secondo la presidente Enpa, quindi, probabilmente la pantera non esiste. Una leggenda metropolitana, insomma. Una leggenda che tuttavia tiene inchiodata una intera comunità e per la quale si stanno sprecando mezzi e uomini insomma. “Anche a Roma è nato anni fa un movimento per una pantera che qualcuno ha visto che non c’è mai stata“. Per sdrammatizzare il sindaco di San Severo spiega di essersi appellato a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. “Potrebbe essere un cane corso“, aggiunge Miglio. “Non ci sono racconti di persone sbranate da un pantera“, conclude Rocchi.



Fonte immagine: Io Donna.