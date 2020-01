Pantera, nuove segnalazioni a Poggio Imperiale. Allertati i carabinieri

Nuove avvistamenti della cosidetta “Pantera di San Severo” arrivano da Poggio Imperiale, la stessa località dove l’ex consigliere comunale e provinciale di San Marco in Lamis, dr. Michele Bonfitto ne aveva segnalata la presenza allegando 2 foto delle presunte impronte. “Ieri nel farmi un giro nella mia Azienda Agricola che si trova nel comune di Poggio imperiale, vicino San Nazario, sotto al mio uliveto ho trovato queste orme. Sono andato su internet e le ho confrontato con le orme di pantera. Sono orme di pantera. Fino a qualche giorno fa credevo fosse invenzione la storia della pantera che si aggirava nella zona, con video più o meno inventati”, aveva scritto su Facebook.

Secondo quanto riportato dal sito Sannicandro.org una squadra di operai di San Nicandro Garganico di rientro da Lesina, appena presa la SS 693 avrebbe notato l’animale vagare quasi a bordo strada, nei pressi dell’uscita per Poggio Imperiale. “Appena abbiamo imboccato la scorrimento veloce, abbiamo notato tutti un animale di colore scuro e di media taglia vagare in un campo adiacente” ha raccontato uno degli operai al sito. “La fisionomia insolita ci ha indotto a ritornare indietro. L’animale, accortosi di noi, ha cominciato ad allontanarsi velocemente con un’andatura che non ha lasciato dubbi a nessuno di noi che si trattasse proprio della pantera“. I cinque hanno subito allertato il 112 e fornito tutte le indicazioni necessarie ai Carabinieri giunti in poco tempo sul posto. Ma l’animale si era già dileguato in direzione Poggio Imperiale.

Sono trascorse ormai 2 settimane dai primi segni della presenza della pantera nelle campagne di San Severo. In seguito le segnalazioni si sono allargate nel raggio di Apricena, San Nicandro Garganico fino alla Foresta Umbra. Diversi giorni fa a San Marco in Lamis due allevatori dicono di averla vista.

Francesco Bertani, Veterinario Asl Foggia ai microfoni di Radio Norba aveva spiegato: “Ci sono segni di predazione in un’area molto più vasta di quella dei giorni scorsi. Speriamo di individuarla presto“. E avverte: “L’animale preda dalle ultime ore del giorno alle prime ore del mattino. Questa è l’ora in cui bisogna fare particolarmente attenzione per chi vive in campagna”. Luigi Urbano, responsabile del servizio veterinario dell’Asl di zona, aveva sostenuto giorni fa che: “Dal luogo del primo avvistamento la pantera ha percorso almeno dieci chilometri“.