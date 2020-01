Puglia. Torna il bel tempo sulle nostre regioni

Bari, 30 gennaio 2020. Puglia Meteo: l’alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata. Solo dal pomeriggio l’ingresso di correnti più umide occidentali porterà un lento aumento della nuvolosità sui settori tirrenici ma senza il rischio di precipitazioni degne di nota. Venti moderati da NO in attenuazione. Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare da mosso a poco mosso.

SERA SERA

Venerdì 31 Gennaio Ancora molte nubi ad Ovest ma con pochi fenomeni

VENERDI’: infiltrazioni umide occidentali raggiungono le regioni meridionali portando molti annuvolamenti su Lucania, Molise occidentale e Daunia con al più la possibilità di qualche breve e isolato fenomeno. Maggiori aperture, invece, sui versanti adriatici. Venti moderati occidentali o sudoccidentali. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da mosso a poco mosso. MATTINA MATTINA POMERIGGIO POMERIGGIO SERA SERA

Sabato 01 Febbraio Ancora molte nubi a Ovest, maggiori aperture sul basso versante adriatico

SABATO:Prosegue l’afflusso di umide correnti occidentali che mantiene in vita spiccata variabilità sui settori occidentali della dorsale con anche la possibilità di qualche locale pioviggine. Ancora perlopiù soleggiato su versanti adriatici e ionici settentrionali. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso. MATTINA MATTINA POMERIGGIO POMERIGGIO SERA SERA

Video