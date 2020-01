Richieste credito, aumento in Puglia. Primato a Bari

, 30 gennaio 2020 – In un contesto macro economico caratterizzato da una contrazione complessiva di mercato e dall’introduzione di nuove norme regolamentari, l’ultimo trimestre del 2019 ha fatto registrare una flessione pari a -2,9% del numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane agli istituti di credito rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. A livello di intero anno la variazione delle richieste di credito risulta complessivamente pari a -3,4% rispetto al 2018, rafforzando ulteriormente la dinamica negativa rispetto ai primi trimestri dell’anno.

La dinamica in atto va contestualizzata rispetto allo stato di salute delle imprese italiane che, pur adottando un atteggiamento cauto in una fase caratterizzata da molteplici elementi di incertezza, vede comunque una progressiva diminuzione del numero di fallimenti, dei ritardi nei pagamenti commerciali e un miglioramento del tasso di default, che risulta in contrazione a partire dal 2014.

LA SITUAZIONE IN PUGLIA

Se da un lato la propensione delle imprese a richiedere credito per sostenere gli investimenti e l’attività corrente nell’ultimo anno ha segnato una battuta d’arresto a livello nazionale, la dinamica registrata in Puglia risulta in controtendenza, con una crescita pari a +2,1% rispetto all’anno precedente.

Nonostante ciò, considerando il volume complessivo delle richieste in termini assoluti, la regione si posiziona al nono posto nella classifica nazionale guidata dalla Lombardia.

A livello provinciale si registrano però andamenti difformi, con una crescita a Bari e a Foggia, rispettivamente pari a +4,4% e +3,5%, seguite da Barletta-Andria-Trani, con +1,7%. La contrazione più marcata, invece, si rileva a Brindisi (-0,8%), che precede Taranto (-0,4%) e Lecce (-0,1%).

Province Variazione % interrogazioni (2019 su 2018) BARLETTA-ANDRIA-TRANI +1,7% BARI +4,4% BRINDISI -0,8% FOGGIA +3,5% LECCE -0,1% TARANTO -0,4% TOT. PUGLIA +2,1% TOT. ITALIA -3,4%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

Per quanto riguarda l’importo medio dei finanziamenti richiesti dalle imprese, invece, con 63.651 Euro la Puglia si colloca al di sotto della media nazionale (65.790 Euro).

Tra le province pugliesi il valore più elevato si registra a Bari, che con 76.632 Euro si colloca in 11^ posizione nella graduatoria nazionale (era 9^ nel 2018). Seguono Barletta-Andria-Trani, con 68.103 Euro (in 19^ posizione), e Foggia, con 60.226 Euro (stabile in 32^ posizione). Pesante scivolone di Taranto, che rispetto al 2018 perde ben 24 posizioni nel ranking nazionale e con 58.127 Euro mediamente richiesti dalle imprese scende al 44° posto.

“Anche l’ultimo trimestre del 2019 ha confermato il rallentamento delle richieste di credito presentate dalle imprese italiane, che ha caratterizzato l’intero anno appena concluso malgrado i tassi di interesse applicati continuino a mantenersi sui livelli molto bassi. In controtendenza rispetto alla dinamica nazionale, la Puglia ha invece fatto registrare una incoraggiante crescita – spiega Simone Capecchi, Executive Director di CRIF –. Senza dubbio il mercato del credito alle imprese sta vivendo una fase di forte cambiamento, accelerato anche dall’avvento da un lato di nuove normative e dall’altro di tecnologie innovative. In questo contesto, per le aziende di credito si presenta l’opportunità di adottare soluzioni di open banking per sviluppare nuovi prodotti e occasioni di relazione con la clientela business. Il tutto con logiche che vanno oltre la valutazione del merito creditizio e consentono di accompagnare l’impresa in tutte le fasi del rapporto: dall’aumento di fido alla proposta di servizi non bancari e a valore aggiunto”.