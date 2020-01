San Marco in Lamis, incendio distrugge due autovetture: indagini in corso

, 30 gennaio 2020. Un vasto incendio, avvenuto nella notte in via Giuseppe Pignatelli, ha distrutto due autovetture a San Marco in Lamis. Dovrebbe trattarti di due Opel Corsa. Non chiaro al momento se si tratta di un cortocircuito che ha interessato un mezzo, con fiamme poi propagatesi verso l’altra autovettura in sosta, o diversamente di un atto doloso.

fotogallery STATOQUOTIDIANO – SAN MARCO IN LAMIS 29 GENNAIO 2020

AUTO DISTRUTTE SAN MARCO IN LAMIS

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia, i Carabinieri del Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo. Indagini in corso.