San Nicandro Garganico, incendio nella notte: distrutte 2 auto, indagini in corso

, 30 gennaio 2020. Quasi contemporaneamente all’incendio di San Marco in Lamis ( vedi qui ), un probabile atto incendiario si è verificato nella notte a San Nicandro Garganico.

Come riporta sannicandro.org, verso le ore 2, “due fuoristrada” sono stati interessati da un incendio in via Giacomo Matteotti. A causa delle fiamme, i mezzi sono stati completamente distrutti. Sul posto i Vigili del Fuoco di San Severo e i volontari dell’AVERS Protezione Civile. Una delle due autovetture apparterebbe ad un consigliere comunale. Si tratta di Costantino Sassano.