Stabilimenti balneari, Damascelli: “Proficuo dialogo con gestori”

“Condivido lo spirito della proposta di legge regionale sulla classificazione degli stabilimenti balneari, su cui si è aperto un proficuo confronto con le associazioni di categoria dei gestori dei lidi in IV Commissione. Tuttavia, non ho potuto non eccepire che il Piano delle Coste della nostra Regione non funziona. L’art. 8, al punto 7, recita che “la Regione promuove la realizzazione di strutture balneari ecocompatibili al fine di raggiungere uno sviluppo ecosostenibile del turismo”. Il piano lo prevede, ma non viene dato seguito. Allora, in qualità di legislatori regionali, dobbiamo migliorare la legge sui lidi guardando alle necessità degli utenti e alle esigenze della categoria. Inoltre, sempre in Commissione, ho richiesto un’attenzione più forte per garantire l’accesso e la piena fruibilità dei lidi alle persone disabili, a prescindere dalle stelle attribuite allo stabilimento balneare. Cosi come ho proposto che siano offerti servizi per le famiglie con neonati. Ribadisco la mia disponibilità a collaborare per redigere un testo che concili le istanze dei gestori con la necessità di promuovere un’offerta turistica effettivamente sostenibile e di qualità”.